همدان، خواهرخوانده کربلا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کاوسی‌امید شامگاه پنجشنبه در جلسه کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به سفر به کربلای معلی و پیگیری موضوع خواهرخواندگی با این شهر، اظهار کرد: این موضوع در سفر پیگیری و دیداری با شهردار کربلا داشتیم.

وی با بیان اینکه دیپلماسی شهری، پدیده‌ای جدید است، اظهار کرد: در این موضوع مدیریت شهری دو شهر با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌مند می‌شوند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه در دیپلماسی شهری هیچ گونه محدودیتی برای ارتباط با سایر شهرها در نقاط مختلف جهان نیست؛ خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی شهری به عهده واحد روابط عمومی و روابط بین‌الملل شهرداری است.

کاوسی امید با اشاره به اینکه در سفر به کربلا رسماً از شهردار کربلا برای پیشبرد بحث دیپلماسی شهری دعوت کردیم؛ پیشبرد امور در بحث قراردادها را مرتبط با تشکیل میز مشترک دانست و گفت: باید میز مشترک در شهرداری ستاد تشکیل و موضوعات قرارداد با سمن‌ها، مردم و ادارات در این جلسات بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: یک سال از عمر شورا و مدیریت شهری سپری شد و در صورت جلو رفتن با روال کنونی، کاری پیش نخواهد رفت؛ باید میز مشترک تشکیل و کار مردم هر چه سریع‌تر راه بیافتد.