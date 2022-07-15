به گزارش خبرگزاری مهر، مصباح ربانی مدیر کل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) استان روز جمعه در جمع خبرنگاران از آغاز نهضت پویش ملی احسان اطعام غدیر با مشارکت ستاد اجرایی با همکاری مواکب و هیئتهای حسینی و گروههای جهادی و مساجد فعال در سراسر کشور با طبخ و توزیع یک میلیون پرس غذای گرم در راستای تکریم عید الله اکبر روز عید سعید غدیر خم و عمل به دستورات و سفارشات حضرات معصومین (ع) خبر داد.
سهم استان آذربایجان شرقی مشارکت در پخت ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم میباشد که با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال و با مشارکت ۵۰ گروه فعال و همکار ستاد اجرایی اعم از گروههای جهادی و مواکب و هیئتهای حسینی و برخی دفاتر ائمه محترم جمعه در روزهای ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ تیرماه در شهرستانهای سراسر استان با عنوان الله تعالی برگزار خواهد شد و این اطعام در بین کم برخورداران و محلات حاشیه نشین توزیع خواهد گردید.
مدیرکل ستاداجرایی حضرت امام (ره) آذربایجان شرقی؛
آغاز پویش احسان غدیر در آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور
تبریز- پویش احسان اطعام غدیر با پخت یک میلیون پرس غذا در سراسر کشور به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصباح ربانی مدیر کل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) استان روز جمعه در جمع خبرنگاران از آغاز نهضت پویش ملی احسان اطعام غدیر با مشارکت ستاد اجرایی با همکاری مواکب و هیئتهای حسینی و گروههای جهادی و مساجد فعال در سراسر کشور با طبخ و توزیع یک میلیون پرس غذای گرم در راستای تکریم عید الله اکبر روز عید سعید غدیر خم و عمل به دستورات و سفارشات حضرات معصومین (ع) خبر داد.
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