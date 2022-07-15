آغاز پویش احسان غدیر در آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مصباح ربانی مدیر کل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) استان روز جمعه در جمع خبرنگاران از آغاز نهضت پویش ملی احسان اطعام غدیر با مشارکت ستاد اجرایی با همکاری مواکب و هیئت‌های حسینی و گروه‌های جهادی و مساجد فعال در سراسر کشور با طبخ و توزیع یک میلیون پرس غذای گرم در راستای تکریم عید الله اکبر روز عید سعید غدیر خم و عمل به دستورات و سفارشات حضرات معصومین (ع) خبر داد.



سهم استان آذربایجان شرقی مشارکت در پخت ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم می‌باشد که با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال و با مشارکت ۵۰ گروه فعال و همکار ستاد اجرایی اعم از گروه‌های جهادی و مواکب و هیئت‌های حسینی و برخی دفاتر ائمه محترم جمعه در روزهای ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ تیرماه در شهرستان‌های سراسر استان با عنوان الله تعالی برگزار خواهد شد و این اطعام در بین کم برخورداران و محلات حاشیه نشین توزیع خواهد گردید.