ایجاد جامعه پاک مهمترین هدف ترویج‌ حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی پیش از ظهر جمعه در همایش زیست عفیفانه در انزلی اظهار کرد: عفاف و حجاب یکی از مواردی است که دشمنان توجه ویژه ای به آن دارند و به این وسیله تسخیر هویت یک ملت را بدون شلیک حتی یک گلوله در دستور کار دارند.

وی با اشاره به ایجاد جنگ سایبری از سوی دشمنان نظام و هجمه‌های فرهنگی از سوی آنان علیه جمهوری اسلامی افزود: در جنگ شناختی، سایبری و ترکیبی یکی از سربازان به جبهه دشمن می‌پیوندد و دیگران را نیز با خود همراه می‌کند و در صورت عدم‌توجه به آن دشمن می‌تواند با استفاده از غفلت ما اصالت خانواده به عنوان هویت کشور را به تسخیر خود در آورد.

خزعلی با تاکید بر اینکه مردم باید جلودار سنگر عفاف و حجاب باشند، ادامه داد: باید دشمن را از مسیر روانی تحت تأثیر قرار دهیم.

معاون رئیس جمهور در امور خانواده و بانوان تاکید کرد: باید علاوه بر ترویج فرهنگ حجاب حجاب از تحقیر حجاب جلوگیری کرده و مانع تغییر ارزش‌ها و نشان دادن زن به عنوان کالا و ابزار شویم.

خزعلی تصریح کرد: در خصوص عفاف و حجاب نیازمند تحلیل، رصد و برنامه ریزی و عملیات شناختی هستیم و باید انفعالی حرکت کرده و پیشران باشیم.

وی ادامه داد: در سند تحول، زن و خانواده پویا بودن و حرکت ساز بودن با نگاه صحیح به باورها و نگرش‌ها و جلوگیری از نگرش دشمن به تغییر شناخت‌ها و مواردی از این دست که سرمایه‌های اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد مد نظر است.

وی با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای ناپاک جلوه دادن جامعه اسلامی هستند، گفت: حجاب تنها در پوشش نیست بلکه باید در رفتار و کردار و فعالیت‌های اجتماعی هم برای زنان و هم مردان حجاب نمایان‌باشد.

خزعلی با بیان اینکه رهبری تاکید بر روایتگری و جهاد تبیین دارند، افزود: ما دنبال جامعه پاک و روابط پاک هستیم چرا که این روابط پاک هم با نفع خانم‌ها و هم برای ثبات و دوام خانواده‌ها است.

وی با بیان اینکه دشمن در تلاش برای از بین بردن دوام و مودت خانواده‌ها است، گفت: دشمنان امروزه خانواده‌های همجنس و مانند آن را تبلیغ می‌کنند و باید با برنامه ریزی هنرمندانه فرهنگی با معرفی الگوهای موفق ضمن حفظ عفاف و حجاب از تمام وسیله‌ها برای تحقق این امر مهم استفاده شود.

در پایان این مراسم از ۲۰ نفر از فعالان حوزه عفاف و حجاب استان گیلان تجلیل به عمل آمد.