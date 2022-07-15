به گزارش خبرنگار مهر، سعید یادگاری امروز جمعه در گفت و گو با رسانهها اظهار داشت: پیرو بازدیدهای به عمل آمده از شعب بانکهای سطح استان، مدیران شعب بانکی اعلام داشتند علیرغم ارسال پیامک و تماس تلفنی با متقاضیان دریافت وامهای ریاست جمهوری شاهد عدم مراجعه تعدادی از متقاضیان معرفی شده هستیم، شایسته است آن دسته از متقاضیان معرفی شده دریافت وامهای قرض الحسنه ۱۵ میلیون تومانی که تاکنون به شعب بانکهای سطح استان مراجعه نکردهاند در اسرع وقت اقدام کنند.
وی افزود: مدیریت زمان و تسریع در پرداختها توسط شعب بانکهای استان مورد انتظار عموم مردم، نهاد ریاست جمهوری و استاندار است.
مدیرکل بازرسی استانداری لرستان ادامه داد: در مسئولیت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده به بانکها و از طرفی عدم تسریع در پرداخت وامهای ریاست جمهوری توسط شعب بانکها در بازه زمانی اعلامی، بر عهده هر کدام از طرفین است.
یادگاری بیان داشت: چنانچه شعبه مربوطه خارج از ضوابط اعلامی، موجبات سرگردانی متقاضیان شوند با متخلفان بانکی در هر سطحی طبق مقررات برخورد و اقدام مقتضی صورت میگیرد، ضمن اینکه سامانه ۱۱۱ آمادگی ثبت شکایات مربوط را داشته و در صورت ضرورت اداره کل بازرسی استانداری لرستان میزبان مراجعات حضوری شاکیان خواهد بود.
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