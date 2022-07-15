تأمین منابع مالی برای رفع مشکل قیمت پایین لیموترش در کوتاه مدت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نیکبخت در جمع نمایندگاران باغداران رودانی، در بررسی علت کاهش مستمر قیمت لیموترش رودان و راه برطرف کردن این مشکل، افزود تعاون روستایی برای حمایت از کشاورزان این منطقه آمادگی کامل دارد و با تامین منابع لازم برای برای خرید لیمو به منظور تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان منطقه اقدام می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه محصول لیمو ترش رودان بهترین کیفیت را در سطح کشور دارد و قابلیت بهره برداری‌های مختلف از جمله خشک کردن و انواع فرآوری را دارد، اضافه کرد: باید یک تشکل ویژه و اختصاصی برای رفع مشکل همیشگی کشاورزان در این منطقه تشکیل شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور با بیان اینکه باید برنامه‌ای جامع برای پشتیبانی تعاون روستایی و عملیاتی شدن حمایت از محصول لیمو ترش رودان تدوین شود، عنوان کرد: بیش از ۱۲۰ هزار تن لیموترش در فصل برداشت این محصول برداشت می‌شود.

نیکبخت با اشاره به اینکه برای رفع مشکل قیمت پایین این محصول در کوتاه مدت منابع مالی تامین می‌شود، اما فعالان و باغداران با برنامه‌ای مدون بدنبال حل اساسی مشکل باشند، اظهار کرد: صادرات بخش دیگری از مشکل لیموترش است که این موضوع نیز بطور ویژه در نشست با وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌شود چراکه یکی از راهکارهای مناسب برای برون رفت از معضل قیمت لیمو ترش است.

وی ساخت کارخانه آبلیمو گیری را چاره دیگر مشکل قیمت لیمو ترش این منطقه دانست و عنوان کرد: از سرمایه گذاران در این زمینه نیز حمایت لازم صورت می‌گیرد.

معاون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کوتاه مدت می‌توان با خشک کردن لیمو برای تثبیت قیمت وارد عمل شد و ضروری است این موضوع از همین امروز آغاز شود، اظهار کرد: لیمو ترش رودان باید با ایجاد یک تشکل تخصصی با سهام داری خود باغداران، همچون پسته کرمان در دنیا شناخته شده شود.