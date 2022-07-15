۹۶۰قطعه زمین به جوانان بستک واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست شورای اداری بستک با تاکید بر اینکه احداث آب شیرین کن از مهم ترین مطالبات مردم بستک است،افزود: پس از انتخاب سرمایه گذار تلاش می کنیم عملیات اجرایی احداث آب شیرین کن و خط انتقال آن همزمان با هم پیش برود.

وی در خصوص مصوبات سفر بستک اظهار داشت: این سفر و برگزاری جلسه شورای اداری در بستک مصوبات بسیار خوبی داشت که اصلی ترین مصوبه مربوط به حوزه آب به ویژه پروژه بزرگ احداث آب شیرین کن و خط انتقال آن است که مردم سال‌ها منتظر اجرای آن هستند.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: با توجه به پیگیری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس، مساعدت قابل توجهی در این حوزه انجام و برای اجرای پروژه اعتباراتی از وزارت نیرو و سایر مواد بودجه‌ای تامین شده است.

دوستی با بیان اینکه در حوزه تامین آب شیرین‌کن سرمایه گذار را مشخص خواهیم کرد، گفت: سعی می کنیم عملیات اجرایی آب شیرین کن و خط انتقال آن همزمان اجرایی شود که بتوانیم بعد از سال‌ها این مطالبه به حق مردم بستک را به سرانجام برسانیم.

وی اضافه کرد: در خصوص تکمیل سد این شهرستان نیز تصمیم گیری و تمام اعتبار مورد نیاز آن تامین شد وبا توجه به اینکه بالانس و تعادل بخشی به شبکه برق شهری جز مطالبات مردمی بود لذا در این حوزه نیز طرح‌هایی به تصویب رسید.

استاندار هرمزگان با اشاره به مصوبات جلسه در بخش بهداشت و درمان اظهار داشت: در حوزه تجهیزات بیمارستانی تامین و تحویل دستگاه ام آر آی، سونوگرافی، اکو و سایر دستگاه های دیگر به بیمارستان این شهرستان مصوب شد، همچنین مصوب شد طرح توسعه بیمارستان فارابی را تا هفته دولت انجام دهیم.

دوستی یاد آور شد: کار اعطای اسناد حدود ٩٠ نفری که در مجموع شهرستان بستک واریز وجه اولیه داشته اند را تا ابتدای مردادماه شروع خواهیم کرد و با توجه به اعتباراتی که از محل نهضت ملی تامین می شود، امیدواریم اتفافات خوبی در حوزه مسکن رقم بخورد.

دوستی با تاکید بر اینکه پروژه گازرسانی به شهرستان بستک بسیار مهم و پایه توسعه این شهرستان است، بیان کرد: پس از پیگیری مشکلات موجود در عملیات گازرسانی به منطقه، تصمیمات لازم برای رفع موانع اتخاذ شد، در آینده با توجه به ذخایر معدنی شهرستان به ویژه در حوزه گچ می‌تواند زمینه رشد کیفی و کمی تولیدات را فراهم و امکان رقابت بیشتر را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در سفرهای درون استانی به بخش‌ها و نشست شورای اداری خاطرنشان کرد: تمامی پروژها و مصوبات در بستر سامانه کنترل پروژه قرار گرفته‌اند و به صورت روزانه رصد می‌شوند، با اجرای این مصوبات اتفافات خوبی در استان رقم خواهد خورد.