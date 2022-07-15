احیای دریاچه ارومیه مطالبه به حق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در جلسه هماهنگی احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه پیگیر تحقق پروژه‌های نجات این دریاچه به عنوان یک مطالبه ملی است، افزود: بازنگری در سیاست‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه ضروری است و وزارت جهاد کشاورزی با همراهی مردم، مجری سیاست‌های نرم افزاری دولت سیزدهم برای احیای دریاچه ارومیه بوده و باید برنامه‌های آموزشی، ترویجی و اقناع سازی بخصوص در روستاها در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اعتبارات تخصیصی در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان جهت احیای دریاچه ارومیه، یادآور شد: با پیگیری مستمر و جذب اعتبارات تخصیصی، ضمن تکمیل سیاست‌های سخت افزاری چون اتمام کانال کانی سیب، پیشبرد سیاست‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه نیز تسریع می‌شود.

معتمدیان با اشاره به پیگیری‌های مستمر آیت الله رئیسی رئیس جمهور محترم بر روند اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: در سفر اخیر رئیس جمهور به آذربایجان غربی، ایشان از دریاچه ارومیه بازدید و پیگیر آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه شده و دستورات لازم را برای تسریع در روند اجرا و پرداخت اعتبارات مود نیاز برای ادامه اجرای این طرح‌ها صادر کردند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر عملیاتی و اجرایی کردن مدیریت منابع آبی در منطقه برای احیای دریاچه ارومیه، افزود: اولویت دولت سیزدهم تأمین معیشت مردم بوده و احیای دریاچه ارومیه با اجرای سیاست‌های کارشناسی شده، باید به گونه‌ای مدیریت شود که به معیشت مردم منطقه و بخصوص کشاورزان آسیبی وارد نشود.

وی در ادامه، احیای دریاچه ارومیه را مطالبه بحق مردم معرفی کرده و افزود: اطلاع رسانی دقیق و شفاف در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه و روند پیشرفت پروژه‌های احیای آن از طریق مراجع رسمی، حق طبیعی جامعه بوده و با اعتمادسازی و همراهی مردم بخصوص روستاییان، می‌توان مسیر احیای دریاچه را هموار کرد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به هجمه اخیر و انتشار اطلاعات نادرست در خصوص احیای دریاچه ارومیه، تصریح کرد: ضدانقلاب و دشمن به دنبال نجات دریاچه ارومیه نبوده و به دنبال بحران سازی و به حاشیه راندن اصل موضوع احیای دریاچه است؛ اما بی شک سرنوشت این دریاچه و منطقه، وابسته به همت مسئولان و نمایندگان و همراهی مردم بوده و دلسوزان واقعی هرگز به بدخواهان اجازه توطئه و شیطنت نخواهند داد.

معتمدیان، امیدآفرینی در جامعه و پرهیز از تزریق یأس و نومیدی را نیز ضروری دانسته و افزود: واقعیت‌ها را در خصوص دریاچه ارومیه باید به مردم گفت و نباید با بزرگنمایی یا کوچک نمایی مشکلات، به امید و اعتماد مردم خدشه وارد شود و دستگاه‌های متولی ملزم به اجرای مصوبات احیای دریاچه هستند.

وی، با تاکید بر احترام گذاشتن مسئولان به حساسیت و نگرانی بحق مردم در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه، گفت: احیای دریاچه ارومیه، مطالبه ملی و یک موضوع علمی بوده و نباید اجازه داد بدخواهان، آینده دریاچه را به حواشی سیاسی و قومیتی گره بزنند.