به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده صبح جمعه در مراسم تجلیل از الگوهای برتر عفاف و حجاب جامعه ورزش اظهار داشت: بانوان استان در همه زمینهها الگو و نمونه هستند و در ورزش نیز این مهم نمایان است.
وی استان بوشهر را یکی از استانهای برتر در موضوع حجاب و عفاف عنوان کرد و افزود: کمک به توسعه ورزش را به صورت ویژه در دستور کار خواهیم داشت و برنامههای مهمی داریم.
استاندار بوشهر بیان کرد: با تاکید رئیس جمهور مردمی و با تلاشهای تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، نماینده مردم بوشهر در خبرگان رهبری و مدیران دستگاههای اجرایی در قالب مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت، مبلغ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان بودجه مصوب به استان بوشهر تخصیص یافت.
وی اضافه کرد: امسال کمک خوبی از این بودجه به ورزش استان بوشهر و تیمهای حاضر در لیگهای کشوری خواهد شد.
این آئین همراه با جشن دهه امامت و ولایت به همت اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و با همکاری هیأتهای ورزشی و سمنهای جوان در مجموعه فرهنگی مدرسه تاریخی سعادت بوشهر برگزار شد.
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