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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۰

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خبر داد؛

سرمایه‌گذاری ۱۷ هزار میلیارد ریالی توسعه راه‌های آذربایجان غربی

سرمایه‌گذاری ۱۷ هزار میلیارد ریالی توسعه راه‌های آذربایجان غربی

ارومیه - مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: امسال پروژه‌های ساخت و توسعه ٢٠٢ کیلومتر کریدور بزرگراهی و راه اصلی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد ریال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حمزه‌لو پیش از ظهر جمعه در جلسه بررسی مسائل طرح‌های سرمایه‌گذاری که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی، برگزار شد، بیان کرد: احداث ١٠٨ کیلومتر کریدور بزرگراهی و ٩۴ کیلومتر راه اصلی چشم‌انداز ساخت و توسعه راه‌های آذربایجان‌غربی در ١۴٠١ تعیین شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ کارگاه راهسازی در آذربایجان‌غربی فعال است و این امر نشان از اهتمام این اداره کل در توسعه راه‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی است.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی یادآور شد: ارتقای کیفیت جاده‌های منطقه زیرساخت لازم جهت توسعه و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و برای دستیابی به اقتصادی فعال و اشتغال‌آفرینی باید روند ساخت محورهای مواصلاتی استان سرعت بگیرد.

حمزه‌لو بیان کرد: همچنین در تکمیل زنجیره توسعه راه‌های آذربایجان‌غربی در روزهای آینده بزرگراه بین‌المللی ارومیه_سرو با ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 5538799

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