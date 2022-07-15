به گزارش خبرنگار مهر، محسن حمزهلو پیش از ظهر جمعه در جلسه بررسی مسائل طرحهای سرمایهگذاری که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی، برگزار شد، بیان کرد: احداث ١٠٨ کیلومتر کریدور بزرگراهی و ٩۴ کیلومتر راه اصلی چشمانداز ساخت و توسعه راههای آذربایجانغربی در ١۴٠١ تعیین شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ کارگاه راهسازی در آذربایجانغربی فعال است و این امر نشان از اهتمام این اداره کل در توسعه راههای ارتباطی آذربایجانغربی است.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی یادآور شد: ارتقای کیفیت جادههای منطقه زیرساخت لازم جهت توسعه و اجرای طرحهای سرمایهگذاری را فراهم میکند و برای دستیابی به اقتصادی فعال و اشتغالآفرینی باید روند ساخت محورهای مواصلاتی استان سرعت بگیرد.
حمزهلو بیان کرد: همچنین در تکمیل زنجیره توسعه راههای آذربایجانغربی در روزهای آینده بزرگراه بینالمللی ارومیه_سرو با ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به بهرهبرداری میرسد.
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