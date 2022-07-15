به گزارش خبرنگار مهر، مجید دریکوند امروز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: ایجاد شهرداری منطقه چهار خرم آباد برای ایجاد رضایت مندی و افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان خرم آبادی ضروری است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد گستره مدیریت شهری خرم آباد در حوزه شهرداری منطقه سه است گفت: جمعیت و مهاجرین به خرم آباد در حال افزایش است و ناگزیر از برنامه ریزی برای آینده شهر هستیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد ادامه داد: با سه منطقه نمی‌توان به مردم خدمات ارائه داد، شهرداری منطقه چهار و یا ایجاد شهرداری‌های نواحی راهگشای این مشکل است که در آینده نزدیک با احتمال الحاق بیش از ۱۰ اَبَر روستا به خرم آباد تبدیل به یک بحران و چالش جدی خواهد شد.

دریکوند ادامه داد: برای ایجاد شهرداری منطقه چهار نیازی به جذب نیروی جدید و یا تجهیزات و امکانات و ساختمان نخواهد بود و این موضوع بار مالی به همراه نخواهد داشت چرا که شهرداری خرم آباد تقریباً ۴۰۰ نفر نیرو اضافه بر چارت مصوب خود دارد و این اقدام منجر به آمایش نیرو و افزایش بهره وری خواهد شد.

وی تاکید کرد: این پیشنهاد مکتوب از جانب مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر خرم آباد به رئیس شورای شهر و شهردار خرم آباد ارائه شده اما انجام این کار نیازمند رایزنی در سطح کلان و اخذ مجوز وزارت کشور است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد افزود: به طور حتم به صورت ویژه و مستمر پیگیر این کار خواهم بود.