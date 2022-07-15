به گزارش خبرنگار مهر، کمال صالح احمدی صبح جمعه در مراسم تجلیل از الگوهای برتر عفاف و حجاب جامعه ورزش استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه ورزش است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر از ورزش استان بیان کرد: در سایه این حمایتها شاهد دستیابی به موفقیتهای بیشتری در این عرصه خواهیم بود.
صالح احمدی گفت: الگوهای حجاب و عفاف یکی از اولویتهای جامعه ورزش استان است و باعث غرور و افتخار است وقتی بانوان ورزشکار در میادین بین المللی با حجاب اسلامی پرچم ایران را به اهتراز در آوردند.
وی افزود: مسائل فرهنگی همواره در کنار ورزش مورد توجه بوده است و ما نیز با جدیت رعایت مسائل فرهنگی و تشویق و ترغیب جامعه به سوی برنامههای فرهنگی و ورزش را دنبال میکنیم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: خوشحالیم که در همه برنامههای فرهنگی جامعه ورزش استان را پیش قدم و فعال میبینیم.
این آئین همراه با جشن دهه امامت و ولایت به همت اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و با همکاری هیئتهای ورزشی و سمنهای جوان در مجموعه فرهنگی مدرسه تاریخی سعادت بوشهر برگزار شد.
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