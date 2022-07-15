به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا گفت: پژوهشگران میتوانند آثار خود را در محورهای ۸ گانه به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
وی در خصوص محورهای همایش عنوان کرد: شاخصههای تربیت نسل تمدن ساز حسینی، اصول و روشهای تربیت دینی نسل تمدن ساز حسینی، الگوهای فاطمی و تربیت نسل تمدن ساز حسینی، راهکارهای تکریم نسل تمدن ساز حسینی، مادران فاطمی: چالشها و راهبردهای تربیت نسل حسینی، آثار تکریم مادران فاطمی بر تحقق تمدن نوین اسلامی، نقش حجاب و عفاف مادر فاطمی در تربیت نسل تمدن ساز و تحولات جمعیت و نسل تمدن ساز حسینی محورهای این همایش هستند.
حجت الاسلام اسماعیل نیا بیان کرد: آثار در قالب آثار مکتوب شامل پژوهشی مقاله، کتاب، پایان نامه، طرح پژوهشی و مسائل فرهنگی شامل، فیلم کوتاه، نماهنگ، کلیپ، مستند، انیمیشن، موشن گرافیک و استوری موشن، پادکست، عکس، نقاشی، پوستر، کاریکاتور، تولید و اجرای سرود، شعرکلاسبک و سپید، داستان کوتاه، گزارشهای خبری، ویدئویی و متنی، عکسهای خبری است.
وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار ۲۰ آبان ماه امسال است و همایش در ۹ آذرماه برگزار میشود، اضافه کرد: شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را به دبیرخانه همایش به آدرس، هرمزگان، بندرعباس، خیابان آیتالله غفاری، کوچه غفاری ۱۵، طبقه اول، مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان به کد پستی ۷۹۱۴۹۹۱۸۸۶۹ ارسال کنند.
دبیر همایش مادران فاطمی با بیان اینکه پژوهشگران همچنین ازطریق ایمیل و سایت همایش به آدرسهای Psh.whc@ gmail.com و http://www.borkahzanan.ir میتوانند آثار خود را ارسال کنند، اظهار کرد: افراد در صورت سوال میتوانند با شماره تلفنهای ۰۹۹۰۶۴۹۲۶۳۰ و ۰۷۶-۳۳۳۳۱۶۸۱ تماس بگیرند.
نظر شما