رویکرد اقتصاد درون زای دولت باعث ایجاد ثبات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد طلایی در خطبههای امروز نماز جمعه سرچهان، با اشاره به پانزدهم ذالحجه سالروز میلاد با سعادت امام هادی (ع) اظهار کرد: یکی از اقدامات این حضرت ایجاد آمادگی فکری شیعیان برای عصر غیبت بود، یعنی امامهادی (ع) زمینههای عصر غیبت امام عصر را مهیا کردند تا اگر مردم حضور فیزیکی امام زمان را در کنار خودشان درک نکردند، منکر امام نشوند.
وی افزود: یکی از ابتکارات امام هادی علیه السلام راه اندازی شبکه وکلای عام و خاص بود.
امام جمعه سرچهان، تبیین مقام شامخ ولایت را از دیگر اقدامات امام هادی علیه السلام در دوران حیات ایشان دانست و بیان کرد: یکی از اقدامات امام هادی (ع) که از افتخارات شیعه است تبیین مقام شامخ ولایت است.
حجت الاسلام طلایی تاکید کرد: زیارت جامعه کبیره که برترین و مشهورترین شناسنامه ائمه است بهترین سند، عمیقترین مفهوم، صحیحترین الفاظ، بلیغترین معنا است که بالاتر از این زیارت در رابطه با معرفت امام معصوم نداریم.
خطیب جمعه سرچهان ابراز کرد: یکی ازموارد جهاد تبیین، تبیین جنگ ادراکی ورسانه ای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران است.
او گفت: جنگ رسانهای برای تغییر در ادراک جامعه، از روشهای محور عبری- غربی است که شبانهروز علیه کشورمان انجام میشود.
امام جمعه سرچهان با بیان اینکه تعداد رسانههای فعال در این عرصه، قابل مقایسه با فعالیت رسانهای سایر کشورها نیست، متذکر شد: یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر در جامعه بهوسیله رسانههای وابسته به محور عبری- غربی- عربی در جامعه تکرار شد، تضعیف روحیه ایستادگی در مقابل استکبار بود، شبههای که مطرح میشد، این بود کشورهایی که با آمریکا رابطه دارند به توسعه دست یافتند و مردم آن کشورها از لحاظ معیشتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. در واقع، دوگانهسازی معیشت- مذاکره، هدف نهایی سیاست رسانهای دشمن بود که سعی در بر هم زدن امنیت روانی جامعه با هدف فاصله انداختن میان مردم با نظام داشتند.
طلایی یادآور شد: بررسیها نشان میدهد بسیاری از کشورهایی که با آمریکا رابطه و به سیاستهای واشنگتن اعتماد مطلق داشتند، نه تنها به توسعه دست نیافتند، بلکه در بسیاری از موارد اعتماد آنها باعث نابودی حکومت و اقتصادشان شده است.
او ادامه داد: در تاریخ معاصر پادشاهان رؤسای حکومتهای مختلفی مانند رژیم پهلوی و شخص محمدرضا شاه، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، صدام در عراق، قذافی در لیبی، بن علی در تونس و… بودند که با اعتماد به آمریکا سرنگون شدند در حالیکه آمریکا در شرایط بحرانی هیچیک از این افراد را کمک مالی، نظامی و اقتصادی و حتی حمایت رسانهای نکرد.
امامجمعه سرچهان همچنین به نتیجه اعتماد ترکیه به آمریکا اشاره کرد و گفت: ترکیه کشوری که همواره در راستای سیاستهای آمریکا گام برداشته است و در تصمیمگیریهای خود نیمنگاهی به منافع و رضایت آمریکا دارد، با گزارهای که رسانههای عبری- غربی مطرح میکنند، این کشور باید در اوضاع بهتری از لحاظ اقتصادی قرار میگرفت، ولی نه تنها اقتصاد ترکیه بهتر نشده، بلکه اوضاع آنکارا یادآور ونزوئلاییشدن اقتصادشان است.
طلایی اضافه کرد: عبرتی که از اقتصاد بههمریخته ترکیه با تورم بسیار بالا میتوان گرفت، توجه به این نکته است که صرف ایجاد رابطه با آمریکا نه تنها تأثیر مثبتی بر اقتصاد و معیشت مردم نخواهد داشت، بلکه در بسیاری از موارد نیز ممکن است باعث فروپاشی اقتصادی شود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی سرچهان با ابراز تأسف، عنوان کرد: با وجود هشدارهای مقام معظم رهبری تکمحصولی نگهداشتن اقتصاد ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم و سوءمدیریت در اقتصاد باعث شد طرفداران تفکرات لیبرالی، بهجای آدرس دقیق چرایی ایجاد تورم در اقتصاد، با گزارهای نادرست، رابطه نداشتن با آمریکا را دلیل اصلی معرفی کنند؛ در حالی که ترکیه نمونهای از کشوری هم راستا با سیاستهای آمریکا نیز دچار تورم شدیدی شده است.
خطیب جمعه سرچهان یادآور شد: در کشورمان که در سال ۱۳۹۵ برجام امضا و اجرا شد و جامعه را به سمت شرطی شدن هدایت کرد، آغاز ایجاد بحران تورم در کشور بود. در چنین شرایطی رسانههای معاند تغییر در ادراک تحلیلی کشور را شروع کردند که تا به امروز نیز دنبال میشود.
او ابراز امیدواری کرد که، اقدامات مثبت اقتصادی دولت سیزدهم و تمرکز بر اقتصاد درونزا وبروننگر، باعث ثبات در کشور شود و شرایط مناسب برای تنویر افکار عمومی فراهم آورد.
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