دخالت نامناسب نمایندگان در عزل ونصب مدیران دغدغه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر زکوی در سخنان پیش ازخطبه های نماز جمعه ساری با اشاره به اینکه حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی برعهده شورای نگهبان است، افزود: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمله وظایف است.

وی با اشاره به دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌های مسئولان اظهار داشت: نمایندگان از نظر قانونی حق دخالت در عزل ونصب ها را ندارند زیرا آنان مرد قانون هستند و چنین وظیفه‌ای را قانون محول نکرده است.

وی با اشاره به وجود شواهدی مبنی دخالت نامناسب برخی نمایندگان در عزل ونصب ها یادآور شد: مقام معظم رهبری دو بار به نمایندگان مجلس هشدار داد که در عزل و نصب مدیران اجرایی دخالت نکنند و کار را دشوار نکنند.

حجت الاسلام زکوی به گزارش‌هایی مبنی بر دخالت نمایندگان در عزل ونصب ها در شرق و غرب استان اشاره کرد و گفت: همچنین دستگاه‌های اجرایی نیز از این مسئله گلایه و شکایت دارند و اینها نشانه‌هایی مبنی بر دخالت است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در مازندران درباره اینکه چرا شورای نگهبان جلوی دخالت‌های برخی از نمایندگان را نمی‌گیرد تا یک شهرستان یکسال گرفتار انتخاب رئیس اداره نباشد، افزود: شورای نگهبان بارها توصیه و نصیحت کرد ولی برخی‌ها همچنان به دخالت‌ها ادامه می‌دهند.

وی با اظهار اینکه هشدارهای لازم به نمایندگان داده شده است، تصریح کرد: شورای نگهبان قانون گذار نیست و قانون انتخابات هیچ وظیفه‌ای را برای این شورا نگذاشت تا نظارت مستمر بر عملکرد نمایندگان داشته باشد.

حجت الاسلام زکوی ادامه داد: تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم که گزارش‌های درباره عملکرد نمایندگان را برای انتخابات آینده و احراز صلاحیت‌ها مدنظر و تأثیر قرار خواهیم داد.

وی با عنوان اینکه نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان نیست و در این زمینه وظیفه‌ای ندارد، افزود: دخالت نمایندگان در عزل و نصب از جنس مستشاری و جلوگیری از ورود نااهلان به مدیریت باشد، خوب است.

وی تحول در حکمرانی و معیشت مردم را از مهمترین نیازها بیان کرد و گفت: نباید فرصت سوزی کرد و باید عزل ونصب ها را دقیق انجام داد.