وحدت جهان اسلام یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اشرف در خطبه‌های نمازجمعه این هفته نماز جمعه سرخه به میزبانی حسینیه شهدا مصلای نمازجمعه با اشاره به مناسبت عید غدیر، تاکید کرد: برای عید غدیر در سراسر شهرستان سرخه خوشبختانه اقدامات و برنامه‌های خوبی تدارک دیده شده که یکی از برنامه‌های شاخص پیاده روی و کاروان شادی در غروب روز عید غدیر محسوب می‌شود که امیدواریم حضور جوانان در این مراسم مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه باید دقت کنیم که غدیر مایه تفرقه نشود چرا که این رویداد بزرگ عامل وحدت هستند، افزود: محبت اهل بیت (ع) و معرفت آنان درّی گوهر بار است که حتی اگر به غیر مسلمانان نیز ارائه شود، گرد آن جمع می‌شوند و لذا از دایره بیرون خواهد بود کسی که راجع به غدیر و ولایت علی (ع) و مباحث آن، به گونه‌ای سخن بگوید که دعواهای فرقه‌ای مذهبی و… به وجود بیاید.

امام جمعه سرخه با اشاره به مقابله از شهید مطهری، تاکید کرد: الغدیر علامه امینی همانطور که شهید مطهری نیز تاکید دارند، مایه اتحاد مسلمانان است یعنی همه مسلمانان با یک سند مستدل و متقن روبرو هستند که می‌توانند در یک فضای علمی به آن مراجعه کرده و ممکن است آن را بپذیرد و یا نپذیرد اما برهان آن به گونه‌ای نیست که هیجان و احساسات ایجاد کند تا مسلمانان به جان هم بیفتند چطور می‌شود که امیرالمومنین (ع) که وحدت را اساس رفتارهای اجتماعی و سیاسی خودشان قرار دادند، مایه تفرقه شد و ما به جای اینکه به سیره ایشان عمل کنیم، راجع به تفرقه حرف بزنیم.

اشرف با بیان اینکه کسانی که به حرف‌های دم دستی توسل کرده و می‌خواهند محبت علی (ع) را در دل شیعیان محکم کنند، با حرف‌های احساسی و لعن بر دشمنان او با شیوه‌های نازل و مبتذل مباحثی را بیان می‌کنند که ریشه در کم سوادی آنان دارند، بیان داشت: مروج سیره علوی در واقع کسی مانند امام (ره) بود که حرکتی را آغاز کردند که عدالت و حقیقت اسلام بروز کند و هنوز بعد از چهار دهه در اقصی نقاط جهان، به دوست داران آن افزوده و بسیاری در آفریقا، آمریکای جنوبی و… شیعه می‌شوند و این حرکت در مسیر معارف علی (ع) است.

وی با اشاره به جذابیت سیره امیرالمومنین (ع) بیان کرد: امامت و ولایت و معرفت علی (ع) قابل عرضه به جهانیان و مایه وحدت است، گفت: وقتی می‌پرسیم چطور باید جامعه را اداره کنیم که فقر و فاصله طبقاتی و تبعیض از بین برود، پاسخ توجه به مدل انبیا و اولیا الهی و سپس پیامبر (ص) و بعد از غدیر در امامت علی (ع) است و این یک روش زندگی محسوب می‌شود چرا که دین برای اداره امور برنامه اساسی و علمی داشته و مبتنی بر شایسته سالاری، دانش، علم و شبکه نورانی، رابطه عاطفی بین مردم و امام، مراجعه واقعی به مردم است.

امام جمعه سرخه با بیان اینکه دشمنان و مکاتب در طول تاریخ نمی‌گذارند که مدل حکومت داری امام علی (ع) به دنیا عرضه شود چرا که می‌دانند در این صورت همه دنباله روی آن خواهند بود و شیعه و سنتی و غیر مسلمان و مسلمان نیز ندارد، گفت: کسانی که بر فضائل علی (ع) تاکید داشته و از برائت به شکل مبتذل دم می‌زنند، طرفدار اسلام سکولار هستند طرفدار اسلامی متحجر و غرب گرا هستند و امثال انجمن حجتیه در این زمینه به شدت فعال هستند و باید مراقب بود.

اشرف با بیان اینکه باید مراقب بود که نرم افزار امامت که حیات اجتماعی و سیاسی را برای مردم رقم می‌زند، تبدیل به یک اعتقاد فردی تاریخ مند نشود، تاکید داشت: برخی می‌خواهند علی (ع) در تاریخ بماند و دشمنانی نیز داشته باشد اما این موضوع برای امروز ما چه اثری خواهد داشت؟ مطمئن باشید کسانی که دم از برائت از تاریخ می‌زنند و در تاریخ مانده‌اند و زمانی که صحبت از مرگ بر آمریکا و صهیونیست و دشمنان اسلام می‌شود، صدایشان پایین می‌آید، علوی نیستند.