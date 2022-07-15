به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه عزت و کرامت انسان در دنیا و آخرت وابسته به تقوا و دوری از گناه است اظهار داشت: برای دوری از گناه، اطاعت و فرمان برداری از خداوند باید بعد معنوی را تقویت کرد، باید روح را تقویت کرد.

وی بیان داشت: همان طور که برای انجام کارهای بزرگ مادی باید جسم را تقویت کرد، برای دوری از گناه و فرمان برداری از خداوند باید روح را تقویت کرد، جنبه معنوی را تقویت کرد، باید شرح صدر پیدا کرد، برای انسان توصیه و سفارش‌های فرا قانونی و درخواست تبعیض پیش آمد، قدمش نلرزد، این با تقوا حاصل می‌شود، خودم و همه شما نمازگزاران را به رعایت حدود الهی و تقوا فرا می‌خوانم.

پیام غدیر برای همه عصرها و نسل‌ها است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ولادت امام علی نقی (ع) و ولادت موسی کاظم (ع) عنوان کرد: آموزه‌ای که ما از امام موسی کاظم (ع) یاد می‌گیریم، کنترل خشم و گذشت و مهربانی در برابر مردم است، ما که می‌خواهیم زیر چتر ولایت ائمه معصوم باشیم باید آنها را اسوه قرار دهیم و از آنها فرمان برداری کنیم.

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: آموزه‌ای که از امام علی نقی (ع) یاد می‌گیریم نیز این بوده که در سختی‌ها شکیبا باشیم، ایشان چهار خلیفه عباسی را درک کرد که همه از هم مستبدتر و ظالم تر بودند، اما سازمان وکالت و نمایندگان معصوم را در امپراتوری اسلامی آن زمان تشکیل داد و شیعیان را با سازمان وکالت و نمایندگان امام معصوم به یکدیگر متصل کرد.

وی با اشاره به اینکه ایشان در مسیر وحدت شیعیان گام برداشت، به حدی این کار ایشان بر علیه دستگاه ظالم تأثیرگذار بود که آن حضرت را از مدینه به بغداد و سپس به سامرا منتقل کردند، ادامه داد: سامرا یک مکان نظامی بود که خانه‌های افراد نظامی آنجا ساخته شده بود، پس ما شیعیان امام هادی (ع) باید با هم مهربان باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز عید غدیر خم افزود: غدیر تنها یک روز نیست، غدیر یک پیام جهانی و فطرت پسند بوده که منطبق با عقل است، پیام غدیر هم جهانی است و هم مطابق با کتاب و سنت و عقل و فطرت است، این پیام این بوده که در همه عرصه‌های نظری و عملی، دانشی و مهارتی باید به فردی که کاردان، خبره و کارشناس است مراجعه کرد.

حجت الاسلام شاهرخی گفت: پیام فرهنگ غدیر برای همه عصرها و نسل‌ها است، تا روز حساب مدیریت جامعه باید از آن کسی باشد که دارای اشتباه عمدی و سهوی نباشد، دارای قصور و تقصیر نباشد، فرهنگ غدیر به ما می‌گوید که جهان مدیری لایق یعنی امام زمان (عج) دارد و این مدیر را خداوند معرفی کرده است و ما باید خودمان را زیر چتر ولایت چنین امامی بدانیم.

دشمنان به دنبال ترویج بی حجابی و بی بند و باری در کشور هستند

حجت الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت رعایت عفاف و حجاب، روز شورای نگهبان، هفته بهزیستی، تأمین اجتماعی و… ادامه داد: شورای نگهبان به عنوان نبض اسلام و حافظ جمهوریت و اسلامیت در نظام اسلامی جایگاه والایی دارد، دفاتر نظارتی شورای نگهبان در شهرها و استان‌ها که بر اساس عدل، انصاف و داوری عادلانه وظیفه خود را انجام می‌دهند و در این صورت در نزد خداوند اجر و پاداش فراوانی دارند.

وی تصریح کرد: بهزیستی و تأمین اجتماعی نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی خدمات فراوانی به جامعه هدف ارائه دادند، البته نیازها فراوان است و افرادی هم هستند که به عنوان مردم نهاد در کمک رسانی‌ها و محرومیت زدایی ها، رسیدگی به بیماران و معلولان تلاش فراوانی می‌کنند، اما باید بگوییم به خدماتی که در تراز نظام جمهوری اسلامی است هنوز فاصله داریم، باید تلاش کنیم این خدمات کمیت و کیفیت بهتری پیدا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در باب عفاف و حجاب نکته این نیست که چند تار مو بیرون است یا پوشش کسی نامناسب است ادامه داد: حجاب و عفاف یک واجب الهی است و همه باید آن را رعایت کنند، نکته این است که کسانی در داخل و خارج از کشور بی بند و باری و اباهی گری را را به شیوه‌های گوناگون ترویج می‌دهند و گسترش می‌دهند.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه در زمان پهلوی دوم صدها فیلم سینمایی در این کشور ساخته شد و در این فیلم‌ها نقشی که برای زنان تعریف می‌کردند این بود که خودشان را جلوی چشمان مردان هوس باز با زشت‌ترین و شنیع‌ترین شیوه‌ها نشان دهند ادامه داد: صحنه‌هایی که هر انسانی حتی از شنیدن آنها هم شرم دارد و قابل توصیف نیست، پس سخن این است که پشت این صحنه جمعیتی می‌خواهد کشور ما را به آن سمت ببرد.

وی ادامه داد: این نقش و جایگاهی بود که طاغوت و پهلوی دوم با برنامه ریزی برای زنان این سرزمین در چندین دهه در حکومت خود ایجاد کردند، کسانی که اهل تحقیق هستند باید اینها را برای دختران و پسران جوان ما بگویند، در داخل شهرها مراکز فساد و تباهی متعددی درست کردند که محل اختلاط زنان و مردان هوس باز بود، در آن مراکز زنان را وسیله هوس بازی مردان قرار دادند و اینها را به عنوان زنان الگو به جامعه معرفی کردند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان بیان داشت: صفحه اول نشریات، روزنامه، هفته نامه‌ها و… صدا و سیمای آن زمان به این چنین زمانی اختصاص داشت و آنها را به عنوان الگو معرفی می‌کردند، سخن بر سر این نیست که پوشش کسی تنگ است یا مناسب نیست، پوشش یک واجب الهی است، اما سخن در این است که کسانی که صحنه گردان پشت این ماجرا هستند اندیشکده ها و هیئت‌های اندیشه ورز درست کرده‌اند، همان طور که در سالهاست کشور ما را مورد تحریم قرار داده‌اند، اندیشکده ها را دست کرده‌اند تا بی حجابی و بی بند و باری را در ایران اسلامی ترویج کنند.

ضرورت استمرار معرفت افزایی در حوزه حجاب و عفاف

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: کسی را به واسطه پوششی که دارد نباید مورد تحقیر، اهانت و بی ادبی قرار داد، باید از زبان نرم، خوش رویی، مهربانی، استدلال، منطق و شیوه‌های تأثیرگذار باید استفاده کرد، البته جاهایی هم نیاز به اجرای قانون است، قوانین مجلس، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب هم لازم اجرا است و دستگاه‌های مرتبط اجرایی و قضائی این وظیفه را دارند، اما وظیفه عموم مردم استفاده از زبان نرم، خوش رویی، مهربانی و… در این رابطه است.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی بانوان، زنان و دختران در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشی و اجرایی با حفظ حجاب و حدود شرعی نقش آفرینی می‌کنند گفت: حتی برخی از بانوان به کمالاتی رسیده اند که برخی از مردان به آنها نرسیده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در هفته حجاب و عفاف در استان، بر ضرورت تعظیم، تکریم، تقدیر و تبلیغ عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت: باید این تبلیغ، تکریم و معرفت افزایی از سوی مؤسسات فرهنگی، دانشگاهی و حوزوی همچنان ادامه داشته باشد.

بانوان در صف اول عفاف و حجاب هستند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: ما باید هوشیار باشیم که استکبار جهانی به دنبال این است که تهاجم فرهنگی رژیم پهلوی را بر کشور ما حاکم کند، اینها به پوشش نامناسب اکتفا نمی‌کنند، غربی‌ها به سمت ازدواج مردان با مردان و زنان با زنان رفته‌اند و چنین ترسیمی درست کرده‌اند، پشت صحنه، صحنه گردانندگان بی بند و باری به دنبال چنین برنامه‌هایی هستند.

حجت الاسلام شاهرخی گفت: اما این خوابی است که تعبیر نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بانوان و دختران ما در صف اول عفاف و حجاب هستند افزود: نخبگان، فرهیختگان، برجستگان، روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، دانشجویان، طلاب، اصناف، اساتید و اقشار مختلف مردم آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و دینی و حجاب و عفاف را بر سر دست گرفته‌اند و قدمی عقب نشینی نخواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان ادامه داد: ملت ما ملتی زنده و هوشیار است، البته با کسانی که پوشش نا مناسب دارند با استدلال، زبان نرم، منطق، تألیف کتب، مقاله و کارهای هنری به سمت خودمان بکشانیم.