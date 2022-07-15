به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سقائیان در خطبه‌های نمازجمعه این هفته مهدی‌شهر به میزبانی مصلای این شهر با اشاره به روز بهزیستی و ضرورت خدمت رسانی مسئولان به مددجویان این نهاد، تاکید کرد: بیان اینکه دولت برای حل مشکل مردم شعار داده و دولتمردان نیز باید به فکر رفع مشکلات مردم باشند وگرنه حضور در ادارات با تمام تشکیلات اداری و… بی فایده خواهد بود لذا از مسئولان می‌خواهیم که در بین مردم آمده و مشکلات را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به تقارن سالروز تأسیس بهزیستی و همچنین تأمین اجتماعی و بیان اینکه امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند که بعد از عبادت بالاترین چیزها نزد خدا، خدمت به محرومان جامعه است، افزود: اکثر کسانی که برای حل مشکلاتشان به اداراتی مانند بهزیستی و تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند، از قشر ضعیف هستند لذا مسئولان این نهادها باید دستگیری از محرومان و رفع مشکلاتشان را مد نظر قرار دهند.

امام جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه کمک کردن، رسم زندگی علی (ع) بود، ابراز کرد: یکی از انتظارات مردم از بهزیستی و تأمین اجتماعی و مجموع دیگر ادارات که مورد مراجعه مردم و قشر محروم است، استقبال از مردم با روی گشاده و خوش و رسیدگی به امورات است.

سقائیان با بیان اینکه بیکاری در همه جوامع وجود دارد و به خصوص در ایران نیز رو به گسترش است، افزود: همه اقشار قدرت لازم برای حل مشکلاتشان را ندارند و از سوی دیگر حقوقی که در اسلام نیز تاکید شده مانند حق خویشاوندی، کمک به دیگران، خمس و زکات و… در حال کمرنگ شدن است لذا دولت ناچار است که در این زمینه ورود کرده و با حق بیمه و مالیاتی که از مردم می‌گیرد ارگان‌هایی مانند تأمین اجتماعی را تغذیه می‌کند تا در راستای عدالت اجتماعی گام‌های اساسی برداشته شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا به منطقه سفری را کرده و در اسرائیل حضور دارد، بیان کرد: این سفر اهدافی را دارد که یکی از آنها نمایش اتحاد بین آمریکا، اسرائیل و حامیان کشورهای عرب آنها است آن هم کشورهایی که پادشاهان شأن دست مایه پادشاهان محسوب می‌شوند و می‌خواهند اتحادی را شکل دهند که ماهیت آن بهره کشی آمریکا از آنان است از سوی دیگر این سفر بایدن هدف دیگری را هم دنبال می‌کند و آن هم حمایت از دولت اسرائیل است.

امام جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه اسرائیل امروز رو به احتضار گذارده است، گفت: آمریکا می‌داند که دولت اسرائیل روز به روز تضعیف می‌شود و می‌خواهد با این کار نشان دهد که در کنار آنان است حال آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی وعده نابودی این دولت نامشروع را در ربع قرن آتی داده‌اند و این روز فرا خواهد رسید. از سوی دیگر آمریکا به دنبال ایران هراسی در منطقه است همچنین بایدن برای انتخابات آتی نیازمند حمایت دموکرات نیز است و به دنبال ترمیم و وجهه خود در داخل آمریکا است چرا که با اقداماتش هیچ وجهه‌ای برای او در کشورش باقی نمانده است لذا این سفر بیشتر کارکرد داخلی دارد.

سقائیان با بیان اینکه آمریکا در این سفر به دنبال ایجاد اتحاد بر روی ساخت یک سیستم پدافندی است، گفت: این اقدام برای آن است که اگر کسی به آنان حمله‌ای کرد بتوانند به صورت یکدست اقدام کنند که در برابر این کار باید گفت آمریکا و اسرائیل تاکنون غلطی نتوانسته‌اند بکنند و من بعد نیز چنین خواهد بود همانطور که گنبد آهنین و… زیر موشک‌های مقاومت جان داد و آبرو برای دشمنان نگذاشت.