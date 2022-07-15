سفر رئیس جمهور آمریکا برای چپاول ظرفیت های منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی در خطبه‌های نماز جمعه زرندیه اظهار کرد: سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه برای چپاول پول کشورهای منطقه برای رفع بخشی از مشکلات اقتصاد ورشکسته آمریکا است و آمریکا برای رسیدن به این هدف کار خود را خوب بلد است.

وی افزود: هدف آمریکا ایران هراسی و ترساندن رژیم‌های وابسته و بدون پشتوانه مردمی در منطقه است و چپاول منطقه را دنبال می‌کند.

امام جمعه زرندیه تصریح کرد: اسرائیل که دارای قوی‌ترین پدافند است در برابر موشک‌ها و پهپادهای غزه در امان نیست و عربستان که دارای گران‌ترین پدافند در منطقه است در برابر پهپادهای انصارالله یمن در امان نیست.