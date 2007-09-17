به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی هنرمندان جوان مدرنیست ایران تا پنجم مهرماه در گالری سعدآباد برپاست. در این نمایشگاه پنج هنرمند به نام‌های پوریا آریانپور، مرتضی دره‌باغی، شراره زندیان، بهاره بهبهانی و محسن اسراریان در مجموع 23 اثر را به نمایش گذاشته‌اند.

گالری مان هنر نو نیز از سوم مردادماه نمایشگاهی از هنرمندان معمار خارجی را برپا کرده است. در این نمایشگاه طراحی دکوراسیون داخل منزل از سال 1910 تا 2006 تا دوم مهرماه برپاست. نمایشگاه بعدی این گالری روشنایی نام دارد که از چهارم مهر تا نهم آبان امسال از هنرمندان خارجی برگزار می‌شود.

نمایشگاه صورتک، تندیس‌های برنزی و گلی سینا نیری با عنوان "کارناوال دیوانگان" نیز در گالری سیحون تا پنجشنبه ادامه دارد و 28 اثر این هنرمند در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد نمایشگاه گروهی پوستر دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی برپا شده که این نمایشگاه تا 29 شهریورماه ادامه دارد. موضوع این نمایشگاه اتحاد ملی و انسجام اسلامی و میراث فرهنگی است. بوفه گالری ماه مهر نیز میزبان نمایشگاه گروهی شاگردان استاد جدیری تا 28 شهریور است.

در گالری ممیز و میرمیران خانه هنرمندان ایران نیز آثار پوستر و تایپوگرافی برگزیدگان نمایشگاه اسماء الحسنی برپاست که 90 اثر در این دو گالری تا پنجم مهرماه در معرض دید علاقمندان قرار دارد. همچنین در گالری غلامحسین نامی خانه هنرمندان نمایشگاه عکس لیلا خادمی تا 29 شهریور برپاست.

نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک شامل 30 تابلو از سحر حقگو تا 31 شهریورماه در نگارخانه فرهنگسرای دانشجو برپا شده است. نمایشگاه نقاشی‌های پونه اوشیدی با عنوان "هیس! همه خوابیده‌اند" با تکنیک رنگ روغن روی بوم با مقوا و موضوع فیگور انسان در گالری شماره یک فرهنگسرای هنر برپاست و تا 29 شهریورماه ادامه دارد.

نمایشگاه نقاشی چهره‌نگاری عیسی جباری ممقانی تا 29 شهریور در نگارخانه شیث ادامه دارد. این چهارمین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است که به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت زنده‌یاد استاد شهریار چهره‌نگاری شده است.

طراحی‌های مریم کریمیان نیز تا تاریخ 31 شهریورماه در گالری هما به نمایش گذاشته شده است. در گالری آتشزاد نیز نمایشگاهی گروهی از هنرجویان محمدرضا آتشزاد برپاست. هر کدام از پنج هنرجوی حاضر در این نمایشگاه شش اثر به نمایش گذاشته‌اند که تا چهارشنبه ادامه دارد.

در گالری آثار نمایشگاهی از سفال، حجم و نقاشی به صورت گروهی برپاست که اول مهرماه افتتاح می‌شود و به مدت یک هفته دایر خواهد بود.