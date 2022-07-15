دولت نظارت بیشتری بر حوزه معیشت مردم داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر قزوین که در مسجدالنبی (ص) قزوین برگزار شد با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد امام علی النقی (ع) عنوان کرد: از نظر امام علی‌النقی (ع) اطاعت بنده از خدا باعث محبوبیت او در بین مردم می‌شود.

وی افزود: محبوبیت و عشقی که امروز به امیرالمومنین (ع) در جامعه می‌بینیم به واسطه حب و اطاعت او از خداوند است و این سیره باید مورد نظر همه ما عاشقان آن حضرت نیز قرار بگیرد.

امام جمعه قزوین تاکید کرد: بنده‌ای که به دنبال رضای خدا است از خشم بندگان خدا نسبت به خود بیم ندارد و برای او فقط رضایت خداوند مد نظر است.

وی تاکید کرد: تلاش برای رضایت خلق خدا در صورتی که خشم خدا را به دنبال داشته باشد نه تنها پایدار نیست بلکه عقوبت سختی نیز برای بنده به دنبال خواهد داشت.

آیت الله عابدینی تاکید کرد: کسی که برای رسیدن به خوشی های دنیوی همچون مقام و مسئولیت دست به هرکاری می‌زند در اصل خود را بی ارزش کرده و در حد یک میز و مسئولیا گذرا پایین آورده است.

وی بیان کرد: کسی که خود برای رسیدن به پول دست به کارهایی همچون رشوه و گرانفروشی می‌زند قیمت و انسانیت خود را تنزل داده و بدون شک این فرد در نزد خدا جایگاهی ندارد.

امام جمعه قزوین با اشاره به میلاد امام کاظم (ع) حدیثی از او پرداخته و تصریح کرد: قیمتی‌ترین آدم‌ها آن کسی است که اگر همه دنیا را هم به او بدهند احساس می‌کند که قیمت او از همه دنیا بالاتر است.

آیت الله عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی بر روی مردم و سخت شدن معیشت مردم ادامه داد: مردم در برابر این سختی‌ها که ناشی از مرحله گذار از جراحی اقتصادی است صبوری کرده و کریمانه رفتار می‌کنند و این جای تقدیر دارد.

وی بیان کرد: دولت نسبت به نان و کیفیت آن، قیمت کالاهای مختلف و همچنین مباحث مرتبط با دارو و درمان مردم نظارت بیشتری به خرج دهد.

امام جمعه قزوین در پایان با بیان اینکه دولت باید بار تورمی جراحی اقتصادی و فشار بر زندگی مردم را کم کند، یادآور شد: نیاز است مردم نیز در این شرایط سخت مراعات همدیگر را کرده و همچون گذشته مراقب فشار بر همدیگر باشند.