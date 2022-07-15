اطعام علوی در جامعه اسلامی احیا شود/ لزوم ترویج فرهنگ غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای امروز نماز جمعه خورموج با تبریک دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر خم اظهار داشت: ما باید قبول کنیم که در جریان غدیر خیلی کم کاری کرده ایم و غدیر مهجور و غریب است.
وی اضافه کرد: برای ما شیعیان مایه ننگ است که اسم فلان فوتبالیست و فلان خواننده یا فلان هنرپیشه در دنیا شناخته شده باشد اما براثر کم کاری ما در دنیا نام مبارک علی بن ابیطالب علیه السلام و غدیر آنطور که شایسته است در دنیا شناخته شده نباشد.
امام جمعه دشتی بیان کرد: مأموریت ما در معرفی غدیر و علی بن ابیطالب جهانی است. اما ما در معرفی علی و نهجالبلاغهاش، و شخصیتاش تا به امروز خیلی سستی و کم کاری کرده ایم. ما در برابر غربت علی (ع) و اهل بیت مسئول هستیم و باید روز قیامت پاسخگو باشیم.
وی افزود: تبلیغ غدیر جز واجبات است. مثل نماز که میخوانیم، اصل دین، ولایت و اصول دین از فروع دین مهمتر است. غدیر یک جریان است و یک فرهنگ است و یک دین و مکتب است و ما باید این را احیا کنیم. برپایی کاروانها و دستههای شادی و ایستگاههای صلواتی و پذیرایی فعال در سطح شهرستان فعال شود است.
حجتالاسلام زاهددوست با تبریک ولادت باسعادت امام هادی (ع) خاطرنشان کرد: دو هدیه گرانقدر و ارزنده از امام هادی به ما شیعیان رسیده یکی زیارت جامعه کبیره که مورد توجه و تاکید علما بزرگ قرار داشته و امام خمینی در سالهایی که در نجف اقامت داشتند هر روز صبح به حرم مشرف میشدند و این زیارت را میخواندند و توصیه شده زیارت جامعه کبیره در ایام
موالید و شهادت اهل بیت (ع) قرائت شود.
وی گفت: دوم هم زیارت غدیریه امیرالمؤمنین است که در آن به بیش از ۳۰ آیه و دهها حدیث پیامبر در فضیلت مولی علی (ع) اشاره شده است و در این ایام بجاست در مساجد و محافل غدیر آن را قرائت کنند.
امام جمعه دشتی با تبریک شنبه ۲۵ تیرماه آغاز هفته بهزیستی و روز تأمین اجتماعی اضافه کرد: از همه عزیزان در مجموعه بهزیستی و تأمین اجتماعی تشکر میکنم.امیدوارم در عرصه خدمت به مردم موفق باشند. مجموعه بهزیستی در خصوص مسکن و تأمین اجاره منزل مددجویان خود فکری کنند و دغدغه عزیزان مددجو را در این زمینه رفع کنند.
وی افزود: از مسئولین مربوطه تأمین اجتماعی خصوصاً مدیر کل درمان استان میخواهم برای تجهیزات و راه اندازی سریعتر درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستان اقدام کنند. تا قدری از مشکلات مردم در زمینه درمان کاسته شود. در بحث استخدام نیروی انسانی در درمانگاه تأمین اجتماعی هم باید صفر تا صد از نیروهای واجد شرایط بومی استفاده کنند.
زاهددوست با گرامیداشت ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان و قدردانی از اعضای شورای نگهبان بهویژه دبیر این شورا آیت الله جنتی که الحق از استوانههای این انقلاب هستند افزود: شورای نگهبان دیده بان اصلی و حافظ اسلام و انقلاب است بنابراین برابر قانون اساسی نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شورای نگهبان هم وزن اعتبار اصل قانون اساسی است.
شورای نگهبان چشمان تیزبین نظام و رهبری است
وی تاکید کرد: شورای نگهبان به عنوان چشمان تیزبین نظام و رهبری، بازوان انقلاب و زبان حاکمیت است لذا تمکین به قانون و نظر این شورا بر همگان لازم است
امام جمعه دشتی با اشاره به جوسازیهای دشمنان و همراهان داخلی آنان علیه این نهاد انقلابی بیان کرد: بیش از ۱۹۰ کشور دنیا برای تأیید صلاحیت و گزینش افرادی که میخواهند در مراکز تصمیم ساز حکومت وارد شوند دارای یک مرجع رسیدگی کننده هستند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان خار چشم دشمنان انقلاب است و آن افراد بی بصیرتی که همنوا و همصدا با دشمنان میخواهند به اسلام و انقلاب اسلامی لطمه بزنند و شورای محترم نگهبان که حافظ اسلامیت نظام است را ناجوانمردانه هدف قرار میدهند، بدانند تضعیف این نهاد مقدس به منزله تضعیف خود نظام و خلاف مصالح انقلاب اسلامی است و کسانی که توهین و افترا به این نهاد انقلابی میکنند بدانند که خواسته یا ناخواسته به استکبار خدمت میکنند.
زاهددوست با اشاره به ۲۷ تیر سالروز تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی افزود: از نیروهای خدوم و مخلص انتظامی که در برپایی نظم و امنیت در جامعه با تمام وجود مجاهدت میکنند قدردانی میکنم.
وی بیان کرد: امروز بیعت عملی با امیرالمومنین و اهل بیت در واقع بیعت با نایب امام زمان حضرت امام خامنه ای و حمایت تمام قد از نظام اسلامی است.
امام جمعه دشتی اظهار داشت: امروز نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه خار چشم دشمنان شده و هرگز مایل نیستند موفقیت این نظام الهی را ببینند اما به کوری چشم همه دشمنان، همه ما تا آخرین نفس و تا آخرین رمق پای کار این نظام دینی خواهیمماند و انقلاب و ولایت دفاع خواهیم کرد.
وی با اشاره به اهمیت اطعام غدیر اضافه کرد: یکی از سنتهای حسنه در این عیدالاکبر که روایات عجیبی درباره آن نقل نموده اند و متأسفانه مورد غفلت واقع شده است سنت غذا دادن به افراد یا همان اطعام مؤمن است.
زاهددوست خاطرنشان کرد: اطعام در غدیر با وجود روایات فراوان در اهمیت آن، یک سنت فراموش شده است که باید در جامعه اسلامی و شیعی احیا شود.
وی افزود: در هر وعده در همین شهر خورموج چند هزار پرس غذا در خانهها و منازل مردم طبخ میشود و بعضاً متأسفانه تعداد زیادی غذا هم اضافه طبخ شده و اسراف میشود.
زاهددوست تاکید کرد: به مناسبت عید غدیر که این همه در روایات در مورد اطعام در این روز سفارش شده، پویش ضیافت علوی فعال شده و افراد به هر مقدار که امکان دارند میتوانند در روز عید در اطعام به نیازمندان مشارکت کنند.
وی ادامه داد: کافی است که تعداد غذا و آدرس منزل خود را به شماره سامانه اعلام شده، بفرستند و خادمان غدیر به منازل مراجعه میکنند و غذاها را تحویل و با برنامه ریزی قبلی به نیازمندان میرسانند.
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