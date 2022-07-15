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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۳

فرمانده سپاه ناحیه انزلی مطرح کرد؛

اعزام ۸۰ نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور از انزلی

اعزام ۸۰ نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور از انزلی

انزلی- فرمانده سپاه ناحیه انزلی گفت: ۸۰ نفر از شهروندان انزلی در قالب کاروان راهیان‌نور به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید جانباز امروز جمعه در حاشیه اعزام کاروان راهیان نور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به لزوم بازدید از مناطق عملیاتی در راستای جهاد تبیین برای نمایش مجاهدت و رشادت‌های جوانان ایرانی در دوران دفاع مقدس برای نسل جدید، سفر راهیان‌نور برنامه ریزی می‌شود.

وی افزود: ۸۰ تن از شهروندان بندر انزلی با ۲ اتوبوس در قالب کاروان راهیان نور امروز عازم مناطق عملیاتی غرب کشور شدند.

سرهنگ جانباز ادامه داد: این کاروان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی بازی دراز، سرپل زهاب، یادمان شهدای مرصاد و یادمان شهدای پاوه و پادگان ابوذر بازدیدمی‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه انزلی اضافه کرد: نفرات اعزام شده سفیران مردم‌گیلان هستند و یقیناً با کوله باری از خاطرات به شهر و دیار خود باز می‌گردند.

کد مطلب 5538880

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    نظرات

    • سید رسول پورساداتی IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
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      ارزوی موفقیت برای برادر دوست داشتنی و ولایتمدار جناب حمید خان جانباز

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