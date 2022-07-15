اعزام ۸۰ نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور از انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید جانباز امروز جمعه در حاشیه اعزام کاروان راهیان نور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به لزوم بازدید از مناطق عملیاتی در راستای جهاد تبیین برای نمایش مجاهدت و رشادت‌های جوانان ایرانی در دوران دفاع مقدس برای نسل جدید، سفر راهیان‌نور برنامه ریزی می‌شود.

وی افزود: ۸۰ تن از شهروندان بندر انزلی با ۲ اتوبوس در قالب کاروان راهیان نور امروز عازم مناطق عملیاتی غرب کشور شدند.

سرهنگ جانباز ادامه داد: این کاروان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی بازی دراز، سرپل زهاب، یادمان شهدای مرصاد و یادمان شهدای پاوه و پادگان ابوذر بازدیدمی‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه انزلی اضافه کرد: نفرات اعزام شده سفیران مردم‌گیلان هستند و یقیناً با کوله باری از خاطرات به شهر و دیار خود باز می‌گردند.