به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نمازجمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) آرادان با بیان اینکه برنامه‌های خوبی در عید غدیر در شهرستان تدارک دیده شده است، تاکید کرد: امیدواریم که مردم به خصوص جوانان با حضورشان در برنامه‌های غدیر، این روز بزرگ را گرامی بداند همچنین مدیریت شهری و روستایی ما در شهرستان، نسبت به فضاسازی و آذین بندی و همراهی با برنامه‌ها اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های شاخص عید غدیر در شهرستان آرادان، ابراز کرد: در شب عید غدیر مراسم جشنی در کهن آباد به همت مردم، بسیج و سپاه و … تدارک دیده شده است همچنین غروب عید غدیر نیز در شهر آرادان جشن مردمی برگزار خواهد شد.

امنیت ایران مرهون ناجا

امام جمعه آرادان با اشاره به تأسیس نیروی انتظامی، ابراز کرد: بخش زیادی از امنیت کشورمان به دستان پرتوان نیروی انتظامی تأمین می‌شود و لذا رسالت بزرگی بر دوش این قشر است.

شریفی نیا همچنین به هفته بهزیستی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مخاطب این سازمان مردم آسیب پذیر و مردم مشکل دارد هستند، گفت: مسئولان کار کردن برای معلولان و خدمت به این بخش از جامعه را بسیار گرانقدر بشمارند چرا که از لحاظ عاطفی، احساسی و معنوی جای خدمت بسیاری در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به حجاج، افزود: مقوله معنویت و وحدت دو موضوع مهم در سخنان معظم‌له محسوب می‌شود دو موضوعی که امروز آماج تیرها و توطئه‌های دشمنان است چرا که دشمنان می‌خواهند هم وحدت را از بین ببرند و هم کاری کنند که جوانان ما از معنویت دور شوند.

شکاف بین مسلمانان

امام جمعه آرادان با بیان اینکه شیعه انگلیسی و سنتی آمریکایی، دو لبه قیچی وحدت‌شکنی هستند که می‌خواهند شکاف بین مسلمانان ایجاد کنند، افزود: امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی با درک این شرایط بارها خطاب به حجاج اعلام کرده‌اند که حاجیان در سرزمین وحی پشت سر امامان تسنن اقتدا کرده و نماز بخوانند و دیگر نیازی نیست که نمازشان را در هتل دوباره بخوانند و این نشان از دیدگاه شیعه درباره وحدت است.

شریفی نیا با بیان اینکه بسیاری در سال‌های اخیر تلاش کردند که وحدت را در هم بشکنند و با این کار، پای بیگانگان در این منطقه باز شود، ابراز کرد: متأسفانه برخی حاکمان کشورهای اسلامی نمی‌فهمند و شاهد هستیم که رئیس جمهور آمریکا در منطقه حضور دارد حال آنکه اینها نمی‌دانند بایدن برای دلسوزی کشورهای اسلامی در منطقه نیست و نمی‌خواهد وحدتی ایجاد کند.

وی افزود: حاکمان مزدور و بدبخت و سرسپرده برخی کشورها نمی‌دانند که آمریکا دلش به حال هیچ کشور مسلمانی نمی‌سوزد و سعی دارد که رژیم غاصب اسرائیل را تقویت کند چون می‌داند که این رژیم زیر عملیات انتحاری و پهپاد های انتحاری و حملات سایبری به منطق حساس، کم کم در حال نابودی است. در واقع سفر بایدن یک نوع تنفس مصنوعی به جنازه اسرائیل است و از سوی دیگر دموکرات‌ها نیاز به رأی دارند و بایدن سعی دارد با این سفرها در انتخابات نیز عرض اندامی کند.