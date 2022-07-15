عید غدیر فرصتی برای بیان ضرورت اعتقاد به ولایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن رستمیان ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلی امام این شهر ضمن بیان اینکه عید غدیر امامت و ولایت را توأم با هم دارد، ابراز داشت: میبایست از این فرصت ارزشمند برای آگاه سازی جوانان پیرامون ولایت بیشتر بهره برد.
وی ضمن بیان اینکه امروز دشمن در فضای مجازی با به کار گیری ذهن جوانان میکوشد تا بین آنها و نظام جدایی ایجاد کند، افزود: این مهم میطلبد تا هوشمندانه عمل کرد و عید غدیر را به فرصتی برای بیان ضرورت اعتقاد به ولایت تلقی کنیم.
امام جمعه دامغان با بیان اینکه ولایت خالص باید با برائت همراه باشد، ابراز داشت: در این روز پیامبر اکرم (ص) با گردآوری یاران و بیان خطبه جایگاه ولایت را برای همگان تبیین کردند و امروز نیز میبایست این مسیر با آگاه کردن نسل جدید همواره ادامه داشته باشد.
رستمیان با بیان اینکه در هفته تأمین اجتماعی باید مشکلات مستمری بگیران و درمان آنها حل شود، تصریح کرد: میبایست شرایطی را در جامعه فراهم کرد تا افراد مختلف بتوانند از مزایای طرحهای تأمین اجتماعی برخوردار شوند لذا یکی دیگر از خواستههای اعضای این جامعه نیز رسیدگی مسئولان مربوط به این حوزه است.
وی افزود: ۲۱ تیرماه مصاف با روز عفاف و حجاب در ایران بود که راهپیماییهای مختلف و برنامههای فرهنگی خوبی نیز در این راستا اجرا شد اما معتقدیم برای فرهنگ سازی برنامهها نباید فقط مختص این هفته باشد و این مهم میطلبد تا در طول سال تبیین بحث حجاب در جامعه اسلام در دستور کار قرار گیرد.
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