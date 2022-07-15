افزایش دو برابری بیماران کرونایی در گیلان

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند صعودی آمارهای کرونایی در گیلان همانند هفته گذشته ادامه دارد، گفت: بستری‌های روزانه که در ابتدای تیر ماه تک رقمی شده بود هم اکنون رشد فابل ملاحظه یافته است.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۵۸ بیمار جدید بستری شدند، افزود: مجموع بیماران کرونایی بستری نیز به ۱۲۷ نفر رسیده که در مقایسه با هفته گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به وخامت حال ۱۲ بیمار کرونایی از بهبودی ۵۶ بیمار کرونایی در استان گیلان خبر داد.

وی همچنین اضافه کرد: با بستری سه بیمار بد حال در بخش مراقبت‌های ویژه تعداد بیماران بستری در این بخش به ۱۳ نفر رسیده است.

مهرابیان با تأکید بر لزوم پرهیز از عادی انگاری و استفاده از ماسک در اماکن عمومی و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، افزود: شهروندان نسبت به تکمیل نوبت‌های واکسیناسیون به ویژه دُز سوم و همچنین تزریق دُز یادآور اقدام کنند.