به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با تبریک جمعه ۱۵ ذی الحجه میلاد فرخنده حضرت امام علی النقی الهادی (ع) اظهار داشت: زمینه سازی امامت حضرت مهدی و عصر غیبت از خدمات مهم آن امام بود.

وی زمینه سازی امامت حضرت مهدی و عصر غیبت، زمینه سازی عصر غیبت و جلوه گری و برجستگی حضرت در مناظراتی که از سوی متوکل برای تضعیف و تحقیر امام برگزار می‌شد را از دیگر خدمات امام علی النقی الهادی (ع) عنوان کرد.

امام جمعه دشتستان با گرامیداشت ۲۰ ذی الحجه ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) بیان کرد: به فرموده امام موسی کاظم، زیان کار کسی است که ساعتی از عمرش را تباه کرده باشد.

وی همچنین با اشاره به ۱۸ ذی الحجه عید سعید غدیر به اهمیت و منزلت عید غدیر پرداخت و افزود: عید غدیر روز یأس دشمنان، روز اکمال دین، روز اتمام نعمت، روز خشنودی پروردگار، برترین عید امت اسلامی و اتمام حجت برای امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام مصلح با گرامیداشت ۲۵ تیر روز بهزیستی ادام ه داد: این نهاد متولی بخشی از نیازمندان و معلولان و افراد ضعیف جامعه است که قطعاً به تنهایی قادر نیست این همه مشکلات مددجویان را حل کند بلکه باید همه افراد خیر و نوع دوست در جهت رفع محرومیت از آنها یاری و مساعدت کنند.

وی با اشاره به روز ۲۵ تیر روز تأمین اجتماعی افزود: روز تأمین اجتماعی را نیز به همه متولیان آن تبریک و از زحمات ایشان سپاسگزارم.

امام جمعه دشتستان با اشاره به ۲۶ تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان یک نهاد مقدس و همواره ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام بوده است.

وی با اشاره به ۲۷ تیر سالگرد تأسیس نیروی انتظامی افزود: از خدمات مجاهدانه و خستگی ناپذیر عزیزان نیروی انتظامی در برقراری امنیت و مقابله با اشرار و مفسدان تشکر می‌کنم.

عفاف و حجاب باید به طور جد پیگیری شود

مصلح گفت: در همین جا از همه کسانی که در ترویج عفاف و حجاب فعالیت دارند از جمله نیروی انتظامی و بسیجیان و سپاهیان عزیز سپاسگزارم و یادآور می‌شوم اهتمام به ترویج عفاف و حجاب در راستای حفظ کرامت و شخصیت زنان است، عفاف و حجاب برای بانوان مطابق فطرت خدادادی آنها است.

وی با بیان اینکه اصل حجاب از مسلمات قرآنی است که در بیش از ده آیه بیان شده است اضافه کرد: سیره اقوام گذشته، انبیا، اوصیاء و بزرگان ادیان همه بر حفظ عفاف و حجاب بوده و هست علاوه بر جنبه شرعی آن در کشور ما جنبه قانونی نیز دارد.

امام جمعه دشتستان خاطرنشان کرد: همه مردم و مسئولان طبق دستور شرع مقدس و قانون جمهوری اسلامی باید به آن پای بند باشند و قانون عفاف و حجاب باید به طور جد پیگیری و اجرایی شود.

وی اظهار داشت: کوتاهی و مسامحه در این امر شرعی و قانونی هیچ توجیهی ندارد چرا که رواج بی حجابی امنیت اخلاقی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازد و خسارت‌های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

مصلح ادامه داد: با توجه به برگزاری مراسم بازخوانی واقعه غدیر در روستای دهقاید در روز عید سعید غدیر ضمن تشکر از سپاه جوادالائمه (ع) و همه بسیجیانی که در اجرای آن نقش ایفا کرده اند از آحاد مردم مؤمن و محب اهل البیت (ع) می‌خواهیم در این مراسم و برنامه فاخر شرکت نمایند.

وی خواستار جمع‌اوری متکدیان مهاجر شد و افزود: از فرمانداری، شهرداری، منطقه انتظامی و بهزیستی می‌خواهیم که نسبت به زنان و دختران مهاجری که در سطح شهر اقدام به تکدی گری می‌کنند و چهره شهر را نازیبا کرده اند چاره جویی و نسبت به جمع آوری و اخراج آنها اقدام نمایند.