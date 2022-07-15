به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد ظهر آدینه در نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا امام این شهر ضمن بیان اینکه عید غدیر فرصت خوبی که با درس آزادگی ائمه اطهار (ع) و امامان بیشتر آشنا شویم، ابراز داشت: سراسر زندگی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار و امامان این بود که درس آزادگی را به ما دهند و امروز باید بیش از گذشته آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه غرب و به ویژه آمریکا هیچ گاه خیرخواه ما نبودند و از بدو تولد انقلاب اسلامی که پایه‌های خود را لرزان دیدند بنای براندازی آن را گذاشتند، افزود: طی این چهار دهه به لطف نعمت ولایت فقیه آنها نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند.

امام جمعه موقت سمنان ضمن بیان اینکه آمریکا هیچ گاه نمی‌خواست تا حکومت‌های نوپا مانند جمهوری اسلامی مستقل شده و روی پای خود بایستد، ابراز داشت: دشمنان همواره وابستگی ما را به خودشان خواستار بودند لذا از هر راهی کوشیدند تا به مقاصد خود برسند ولی تاکنون موفق نشدند.

مهدوی نژاد با بیان اینکه زیر برجام زدن یکی از دلایلی که نشان می‌دهد آمریکا هیچ گاه به تعهدات خود پای بند نیست، تصریح کرد: امروز می‌بایست درس آزادگی بیشتر برای سران مسئولان، مذاکره کنندگان، مردم و جامعه مطرح شود تا بدانند در این قدرت طلبی انحصاری آمریکا، ایران کشوری مستقل و آزاده است و زیر بار حرف زور نخواهد رفت.

وی با بیان اینکه مسئله غدیر و موضوع ولایت باید این روزها برای آگاهی هر چه بیشتر جوانان در جامعه تبیین شود، افزود: نباید فراموش کرد که دشمن برای لحظه لحظه ما برنامه‌ریزی می‌کند و می‌بایست در این فضا هوشمندانه رفتار کرد و با آگاه سازی ذهن جوانان غربی‌ها را سر جای خودشان نشاند.