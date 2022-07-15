فرهنگ«غدیر» موجب تکامل و پیشرفت تمدن جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام اظهار کرد: عید غدیر یک مبنای عقلی و عقلایی دارد و آن این است که در جامعه ما به کسانی که متخصص در امری هستند مراجعه می‌شود.

وی تصریح کرد: عید غدیر مبتنی بر این ضرورت عقلی است و برای اداره جامعه باید به کسی مراجعه کرد که شایسته‌ترین انسان در بین جامعه است و فرهنگ غدیر فرهنگ مدیریت جامعه بشری است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: عید سعید غدیر نه تنها یک عید مبارک و پر ارزش است، بلکه عیدی است که فرهنگی را به همراه دارد که این فرهنگ موجب تکامل و پیشرفت تمدن جامعه است.

وی تصریح کرد: پیام جهانی عید غدیر این است که جهان مدیر لایق می‌خواهد و کسی که شایسته‌ترین برای اداره جامعه است، باید مدیریت جهان را بر عهده داشته باشد.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: تنها کسی که می‌تواند این مدیر را معرفی کند، خداوند متعال است، چون انسان‌های دیگر چنین آگاهی ندارند، اگر جامعه پذیرای پیام غدیر شد این جامعه به عضویت حزب الله در می‌آید.

کریمی تبار گفت: اگر در جامعه امروز بر حجاب و عفاف تکیه می‌شود بر اساس مبنایی است که ما داریم و سنت ایرانی و اسلامی است، نباید ارزش خود را، ملیت خود را و فرهنگ خود را گم کنیم و در سبک لباس از غربی‌ها تبعیت کنیم.

وی ادامه داد: این خود باختگی چیز بدی است و استقلال ایرانی در لباس و حجاب و عفاف قبل از اسلام وجود داشته است و دشمنان تلاش و هزینه‌های زیادی کردند برای اینکه از طریق لباس بتوانند به حجاب و عفاف مردان و زنان ما ضربه بزنند.

حجت الاسلام کریمی تبار با بیان اینکه ولایت فقیه جلوه‌ای از ولایت امام معصوم (ع) است، تصریح کرد: در زمانی که از فیض حضور امام معصوم (ع) محروم هستیم اما از فیض نایب امام برخوردار هستیم و به برکت این ارتباط با خدا، برای اداره جامعه منصوب شده است.