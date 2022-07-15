بایدن با هدف تهدید ایران برای کوتاه آمدن در برجام به عربستان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم امروز در خطبه‌های عبادی و سیاسی جمعه تبریز و در جمع با شکوه نمازگزاران مصلای امام خمینی (ره) اظهار داشت: سفر بایدن به غرب آسیا نمایش اتحاد و انسجام بین آمریکا و دولت‌های غرب، اعلام حمایت از دولت‌های حامی و وابسته به غرب و دلگرمی و دلجویی از آنها به خاطر بدعهدی همیشگی دولت‌های آمریکاست.

وی افزود: تکرار و برجسته‌سازی ایران هراسی و تهدید ایران برای کوتاه آمدن از مذاکرات رفع تحریم دلیل دیگر این سفر است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ایجاد شبکه پدافندی در منطقه در مذاکرات صهیونیست‌ها با کشورهای عربی مطرح شده است، گفت: از جمله این طرح در جریان نشست رژیم جعلی و آمریکا، امارات، مراکش و مصر مطرح شده و این کشورها در این خصوص مشغول به نشست بودند.

وی بیان داشت: موفقیت‌های عملیات انصارالله در هدف قراردادن ابوظبی و شهرهای مهم سعودی که از پیشرفته‌ترین تجهیزات پدافندی مجهز هستند نشان داد که چقدر به اغراق آلوده هستند و حتی سیستم مذبور در برابر تهدید بسیار ضعیف‌تر از جمهور اسلامی واکنش مناسبی نتوانستند نشان دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: ایجاد شبکه پدافندی بهانه‌ای برای حضور بیشتر اسرائیل در امارات، بحرین و شاید سعودی است.

وی ادامه داد: البته کمپانی‌های فروش تسلیحاتی آمریکا نیز سود گزافی از فروش کالای خود به عرب‌های حاشیه خلیج فارس کسب می‌کنند.

آغاز تغییرات گسترده یا سقوط برخی دولت‌های اروپایی

نماینده ولی‌فقیه در استان در ادامه با بیان اینکه جانسون چرا استعفا داد، گفت: افشای ماجرای برگزاری مهمانی در ساختمان نخست وزیری بریتانیا در دوران کرونا، موجی از اعتراضات و فشارها برای کناره‌گیری او داشت و همچنین افزایش مالیات و بحران هزینه زندگی در انگلیس هم عامل دیگری برای فشار استعفا بود.

وی متذکر شد: تورم انگلیس در سال جاری به شدت افزایش یافته است که بالاترین رقم در چهل سال گذشته است.

امام جمعه تبریز علت سوم استعفای جانسون را عدم حمایت قاطع بایدن است برشمرد و گفت: حمایت بایدن از جانسون به میزان ترامپ نبود.

وی ادامه داد: دلیل چهارم استعفای جانسون را می‌توان به جنگ اوکراین ربط داد چراکه جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسار گسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس از یک‌طرف و قرارگیری انگلیس در در رده دوم ارائه دهنده کمک‌های نظامی به اوکراین بعد از ایالت متحده دلیل دیگری برای استعفا بود.

خطیب نماز جمعه تبریز گفت: باید منتظر بمانیم تا ببینیم که نخست وزیر جدید انگلیس با این میراثی که لندن را با روسیه قرار داده چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد.

وی اذعان داشت: البته این استعفا می‌تواند آغاز تغییرات گسترده یا سقوط برخی دولت‌های اروپایی هم شود چراکه مشکلاتی که منجر به استعفای جانسون شد گریبان‌گیر دولت‌های دیگر اروپایی هم است.

آل‌هاشم افزود: بعید نیست که در آینده نزدیک شاهد اتصال کابینه انگلیس به زنجیره استعفای دولت‌های دیگر اروپایی باشیم.

شورای نگهبان یکی از از ارکان نظام اسلامی است

خطیب جمعه تبریز با یادآوری فرارسیدن روز شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان یکی از ارکان نظام اسلامی است و بخش مهم قوه قانون گذاری است و بدون تائید آنها هیچکدام از قوانین صلاحیت اجرا نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های رسیدن به تقوا رعایت عدالت است، گفت: عدالت‌پژوهی به عنوان رشته علمی بشناسیم زیرا یکی از مهم‌ترین کارها در عرصه عملی این است که عدالت‌پژوهی را در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها به عنوان یک رشته تعیین شود که متأسفانه تاکنون در هیچکدام نیست.

آل‌هاشم از تمام تشکل‌ها، دستگاه‌ها و نهادها و هیأت که با حرکات خودجوش مجالس معرفتی ایجاد کرده‌اند تشکر کرد و گفت: انتظار می‌رود تا زیبایی این عید در ظاهر شهر هم برای غدیر خود را نشان دهد.