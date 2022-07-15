ضرورت استفاده از ایام عید ولایت برای افزایش نشاط اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله شعبانی موثق در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در همدان بیان کرد: واقعه غدیر دو وجه دارد، اول آنکه قسمتی از این ولایت، ولایت باطنی حضرت علی (ع) است که منشأ ولایت ظاهری است به طوری که در روایتی از پیامبر (ص) آمده در معراج نام علی (ع) را همراه خود دیده‌است و با آن آرام می‌شده و در آیه مباهله نیز به عنوان جان پیامبر (ص) از ایشان یاد شده است.

وی با بیان اینکه ولایت باطنی علی (ع) قابل غصب نیست تاکید کرد: روز غدیر در آسمان‌ها نسبت به زمین مشهورتر است و ولایت امام علی (ع) در آسمان‌ها تجلی بیشتری دارد و این ولایت باطنی در عید غدیر تجلی پیدا کرد.

شعبانی موثق یادآور شد: این ولایت باطنی نه قابل تفویض به دیگران و نه قابل جعل است، حتی مقام جان پیامبر بودن را دیگر امامان نیز ندارند و مخصوص علی (ع) است و این مقام است که برخی توان درک آن را نداشتند و مقام خدایی برای علی (ع) قائل می‌شدند.

نماینده ولی فقیه بابیان اینکه وجهه ظاهری ولایت امام علی (ع) در روز غدیر جلوه می‌کند، به این معنا که پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی (ع) را به عنوان حاکم، رهبر، مرجع دینی و علمی جامعه معرفی می‌کند افزود: اگر جامعه دنبال دین، علم و سیاست است باید به سراغ امیرالمومنین (ع) برویم.

شعبانی موتق ادامه داد: در نگاه تشییع، اداره و سیاست‌ورزی جامعه حق معصومین است و هیچ کس جز او حق حاکمیت ندارد خاطرنشان کرد: هر کس غیر از این افراد بخواهد حضور پیدا کند از منظر شرعی طاغوت است و تشیع یک مکتب سیاسی است به طوری که سیاستی که در غدیر هست با صداقت همراه و حق‌محور است، مطیع به قانون و معتقد به شایسته‌سالاری است.

وی با بیان اینکه سیاست غدیر یعنی اینکه در عین حرکت جامعه به سمت خدا و توجه به معنویت توجه به اقتصاد نیز وجود دارد اظهار کرد: جلوه سیاستمداری در غدیر نامه‌ای است که حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر صادر فرموده است.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه بخش ظاهری ولایت قابل تفویض به دیگران نیز هست افزود: حضرت علی (ع) بخشی از اختیارات خود را به دیگران واگذار می‌کرد به عنوان مثال مالک اشتر را به عنوان حاکم مصر اعزام و بخشی از ولایت ظاهری و حق حاکمیت را به او تفویض کرد.

وی تصریح کرد: در زمان غیبت امام معصوم (ع) این حق حاکمیت، حق حکومت، حق اداره جامعه مبتنی بر ضوابط الهی قابل تفویض بوده و به فردی مدبر واگذار می‌شود.

شعبانی ادامه داد: در دوران غیبت که امام در جامعه حضور ندارد بخشی از وظایف و اختیارات امام معصوم در زمینه اداره جامعه به راویان حدیث جامعه واگذار شده است و این راویان همان ولایت فقیه است و حضرت امام ره فرمودند ولی فقیه استمرار اختیاراتی حضرت رسول است و مربوط به این بخش است.

نماینده ولی فقیه مطرح کرد: ولایت تکوینی و باطنی مخصوص علی بن ابیطالب است اما بخشی از اداره جامعه که بوسیله احکام الهی نظارت شود این همان استمرار غدیر است و نظریه مترقی ولایت فقیه که توسط امام راحل عملیاتی شد استمرار حرکت غدیر بود و تجربه ۴۰ ساله این است که امام فقیه انحرافات را شناسایی و در مقابل آنها ایستاده است.

وی افزود: اعتقاد راسخ به مردم سالاری، دفاع راستین ازحق مردم، حمایت قاطع از حرکت معنوی جامعه، حمایت از جامعه نخبگانی، حرکت دادن جامعه به سمت پیشرفت علمی و مقابله با جریانات نفاق گونه همه این موارد در ۴۰ ساله انقلاب توسط ولایت فقیه و رهبری اتفاق افتاده است.

شعبانی موثق گفت: ولایت فقیه اهداف انقلاب را زنده نگه داشته است و درمقابل کسانی که برای انحراف جامعه اسلامی تلاش کردند و اعتقادی به رأی مردم نداشتند و هدف را ظلم به مردم داشتند ایستادگی کردند.

این مقام مسؤول بیان کرد: انقلاب عربی که در منطقه اتفاق افتاد به چه سرنوشتی گرفتار شد، انقلاب‌های که در منطقه شکل گرفت به کجا کشیده شد چون ولایت فقیه نداشتند چون ولایتی می‌خواهد که در مقابل هجمه‌ها، انحرافات و دشمنی‌ها ایستادگی کند نداشتند.

نمایند ولی فقیه در همدان بابیان اینکه تأمین اجتماعی یک اهرم قوی برای تحقق عدالت است خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که جهت گیری تأمین اجتماعی برای تحقق عدالت باشد و این مسئولیت بزرگ را نباید فراموش کرد و ظرفیت بزرگ را که می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند را جدی بگیریم.

شعبانی موتق گفت: در آستانه عید غدیر پرچمی در بازار، کوچه‌ها و شهر برافراشته شود که معلوم شود عید غدیراست و همه تلاش کنیم که اطعام های خوبی از ستادهای مردمی، مجموعه‌های مردمی برگزار کنیم.

وی افزود: متولیان فرهنگی استان همدان تلاش کنند که شعائر فرهنگی تعظیم داشته باشد و شهر جلوه پیدا کند نه تنها این مراسمات مختصص غدیر شود بلکه از غدیر تا آخر ذی الحجه عید است از این ظرفیت‌ها برای ایجاد نشاط اجتماعی مبتنی بر مناسب‌های مذهبی استفاده کرد.