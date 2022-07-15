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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۴

بر اساس اعلام آخرین آمار کرونا؛

۴۲ بیمار جدید کرونایی در قم بستری شدند/ جان باختن یک نفر

۴۲ بیمار جدید کرونایی در قم بستری شدند/ جان باختن یک نفر

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته یکی از شهروندان قمی بر اثر کرونا جان خود را از دست داد و ۴۲ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به بیست و چهارم تیرماه تعداد ۳۱ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۲ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یکی از شهروندان قمی بر اثر کرونا جان خود را از دست داد و در مجموع تعداد ۹۶ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۲ بیمار نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۲۰۲ تست انجام گرفته نتیجه ۱۲۲ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون تعداد یک میلیون و ۸۸۶ هزار و ۶۲۶ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5538955

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