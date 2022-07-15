بزرگداشت فرهنگ غدیر یک وظیفه عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی‌همدانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر کرج که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، بابیان اینکه پانزدهم ذی‌حجه ولادت امام هادی در سال ۲۱۲ قمری در مدینه واقع شد، بیان داشت: نام امام هادی علیه‌السلام که می‌آید همه به یاد زیارت جامعه کبیره می‌افتیم؛ زیارتی که تمام کمالات ائمه در آن ذکرشده و مقامات آن بزرگواران در آن بیان‌شده است.

زیارت جامعه کبیره بهترین متن دین‌شناسی و امام شناسی است

وی در ادامه بابیان اینکه زیارت جامعه کبیره بهترین متن دین‌شناسی و امام شناسی است، اظهار داشت: فرازهای بلند آن انسان را با جایگاه رفیع ائمه علیهم‌السلام آشنا می‌کند و روح را جلا می‌دهد؛ عبارات به‌گونه‌ای است که با مضامین آیات قرآن تطبیق دارد و محال است از غیر معصوم صادرشده باشد؛ البته از امام هادی زیارت غدیریه هم رسیده است که ان‌شاءالله در روز غدیر به آن توجه می‌کنید که بسیار ناب و عالی است.

یکی از کارهای اساسی امام هادی (ع) تلاش برای حفظ پایگاه‌های مردمی و تقویت امیدواری بود

امام‌جمعه کرج بابیان اینکه یکی از کارهای اساسی امام در دوران امامت پربرکتشان تلاش برای حفظ پایگاه‌های مردمی و تقویت امیدواری بود، عنوان کرد: در آن زمان خفقان شدید بود و مردم را آزار می‌رساندند؛ می‌خواستند تفرقه و جدایی در بین مردم ایجاد شود که حضرت برای تقویت این بُعد اجتماعی، روحیه امیدواری را در مردم تقویت کردند.

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه امام دائماً از آینده روشن و برچیده شدن ظلم و فساد خبر می‌داد، گفت: شخصی از اهالی مدائن از امام درباره مدت حکومت متوکل سوال کرد؛ حضرت هم در پاسخ به آیات ۴۷ تا ۴۹ سوره مبارکه یوسف اشاره فرمودند که جریان خشک‌سالی و رفاه را در دو تا هفت سال که در خواب دیده‌شده بود؛ دارد که طبق پیش‌بینی امام هادی علیه‌السلام متوکل در همان روزهای اول پانزدهمین سال حکومتش به قتل رسید.

امام هادی (ع) بامحبت و مهربانی در بین مردم معاشرت داشت

وی با تأکید بر اینکه حضرت بامحبت و مهربانی در بین مردم معاشرت داشت و موردتوجه خاص و عام بود به حدی که مادر متوکل برای شفای متوکل که مریض شده بود مال فراوانی را نذر امام کرد، گفت: باید سیره و رفتار ائمه معصومین را یاد بگیریم و در مسائل مختلف و در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و علمی الگو برداریم.

جهاد و مبارزه بی‌قیدوشرط از ویژگی‌های امام کاظم علیه‌السلام است

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری بابیان اینکه در روز ۲۰ ذی‌حجه ولادت موسی بن جعفر امام کاظم علیه‌السلام در سال ۱۲۸ قمری واقع شد، گفت: از ویژگی‌های امام کاظم علیه‌السلام، جهاد و مبارزه بی‌قیدوشرط در همه عمر شریفشان است؛ زندان‌های طولانی حکایت از این دارد که وجود مبارک امام برای طاغوت خطرات فراوان داشته است.

امام کاظم علیه‌السلام مظهر مبارزه با باطل و کوشش برای برقراری حکومت خدا است

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه بابیان اینکه امام کاظم علیه‌السلام مظهر مبارزه با باطل و کوشش برای برقراری حکومت خدا است؛ و برای رسیدن به اهداف بلند الهی و اسلامی کارها را با تشکیلات و انسجام بین افراد انجام می‌داد، گفت: آنچه از زندگی ایشان پراهمیت است، پرداختن به همین مسئله مهمِ کار تشکیلاتی است. ضرورت کار تشکیلاتی را همه خوب درک می‌کنیم بخصوص وقتی کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم و نفراتمان کم است.

تأکید بر ضرورت وجود تشکیلات اسلامی و کار تشکیلاتی

وی در ادامه افزود: در تعبیرات حضرت آقا این هست که فرمودند: «صحبت از تشکیلات اسلامی و کار تشکیلاتی صحبت از یک مستحب نیست، بلکه سخن از یک ضرورت است که اگر وجود ندارد، قطعاً عقب‌مانده‌ایم».

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز تصریح کرد: ضرورت این مهم را از قرآن می‌شود فهمید که در آیه ۶۵ سوره مبارکه انفال فرمود: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتَالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَ». باکار تشکیلاتی منسجم که همه اهل ایمان و ولایت و اطاعت و صبر باشند، ۲۰ نفر می‌توانند بر ۲۰۰ نفر غلبه کنند و همین‌طور بالاتر. این کار تشکیلاتی است و ارزش‌افزوده دارد.

کار تشکیلاتی قوت فعالیت را چندین برابر می‌کند

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه با اشاره به روایات معصومین علیهم‌السلام در این رابطه، گفت: مرحوم کلینی روایتی را از امام کاظم علیه‌السلام نقل می‌کند که به‌عنوان بیان مبنای معرفتی اهمیت کار تشکیلاتی مطرح است که فرمودند: «هیچ‌چیز به‌اندازه دیدار برادران از یکدیگر به خاطر خدا، ابلیس و سپاه او را در هم نمی‌کوبد».

وی خاطرنشان ساخت: کار تشکیلاتی قوت فعالیت را چندین برابر می‌کند که البته لازم است برای رسیدن به چنین تشکیلاتی شیوه‌های لازم را آموخت و عمل کرد؛ و جالب است بدانید اصول مهم تشکیلاتی که هم شناسایی، هم‌نشینی، هم‌فکری، هم گامی و هم‌دلی است، همه در روایات آمده و اهل‌بیت سفارش کرده‌اند.

خطیب نماز جمعه کرج ادامه داد: مثلاً درباره هم‌نشینی داریم که فرمودند: «به دیدن هم بروید که اثر این دیدارتان زنده شدن قلب‌هاست»؛ و در بعضی تعبیرات دارد که حضرت ولی‌عصر ارواحنا فدا فرمودند: اگر شیعیان ما هم دل باشند «لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْیُمْنُ بِلِقَائِنَا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَهُ بِمُشَاهَدَتِنَا…» میمنت ملاقات ما از ایشان به تأخیر نمی‌افتاد و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می‌گشت».

اصل مطلب غدیر ولایت است

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری بابیان اینکه از مهم‌ترین مناسبت‌های هفته بلکه سال، ۱۸ ذی‌حجه روز عید غدیر، عید الله الاکبر است، گفت: واقعه‌ای که ولو هرسال به آن پرداخته و جشن گرفته می‌شود ولی اصل مطلب غدیر که ولایت است و این گنجینه بزرگ شیعه یعنی خطبه غدیر مهجور و در بین اقشار مردم توسعه ندارد.

وی در ادامه بابیان اینکه عده‌ای عمداً و گروهی از روی بی‌توجهی، ارتباطی با این نعمت ارزشمند ندارند، گفت: متأسفانه اصل داستان را به بیراهه می‌برند، یا همه واقعه را بیان نمی‌کنند؛ جریان به این مهمی را حتی بعضی در کتاب‌های مفصلی که نوشته‌اند مطرح نکرده‌اند، یعنی یک ممانعت و تحریف پیچیده و همه‌جانبه و حساب‌شده‌ای را جریان سقیفه انجام دادند که سربسته گفتم.

امیرالمؤمنین لقب مخصوص علی علیه‌السلام است

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز تصریح کرد: در روز غدیر رسول خدا، علی علیه‌السلام را امیرالمؤمنین خواندند و فرمودند این لقب مخصوص ایشان است و دیگران نباید استفاده کنند؛ حتی ائمه دیگر را هم نباید با این لقب نام برد، ولو افرادی که بعداً جای رسول خدا نشستند از این لقب استفاده کردند و خود را به همین نام خواندند؛ اما این لقب را درباره علی علیه‌السلام حذف کردند.

اهمیت کتاب الغدیر در حفظ فرهنگ شیعه، اهل‌بیت و غدیر

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه افزود: مثلاً کسی مثل ابن ابی الحدید که شارح نهج‌البلاغه است، به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «شیعه گمان می‌کنند علی علیه‌السلام در زمان پیامبر اکرم به لقب امیرالمؤمنین خطاب شده و همه مهاجرین و انصار او را به این لقب خطاب کرده‌اند، اما این در اخبار محدثان ثابت نشده است».

وی در ادامه با تأکید بر اینکه این یک تحریف آشکار و انحراف قطعی است، گفت: در مقابل این جریانات و انحرافات بوده که علما ربانی و وارثان علوم اهل‌بیت علیهم‌السلام اهتمام ویژه در تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام داشتند و دارند که بردن نام آن‌ها فرصت می‌برد؛ فقط علامه امینی با کتاب الغدیر چه زحماتی را متحمل شد تا فرهنگ شیعه، فرهنگ اهل‌بیت و فرهنگ غدیر حفظ شود.

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان البرز بابیان اینکه یکی از علما بزرگ ما در این زمینه مرحوم سید بن طاووس حلی است، گفت: وقت اجازه ذکر مناقب او را نمی‌دهد، فقط همین را عرض کنم که او در مقامات معنوی و عرفانی، طاووس العلماء و العرفاء است که به‌تصریح میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، استادش عارف سالک ملأ حسینقلی همدانی پیوسته درباره ابن طاووس می‌گفت: در میان امت اسلام بعد از حضرات معصومین، کسی چونان سید جلیل ابن طاووس در علم مراقبه نیامده است.

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه گفت: ایشان کتابی دارد به نام الیقین در این کتاب، با استناد به ۲۲۰ حدیث از منابع اهل سنت، نشان می‌دهد که لقب امیرالمؤمنین، مختص به حضرت علی بوده و پاسخ ابن ابی الحدید را می‌دهد؛ وی بعدها دو اثر دیگر در تکمیل و استدراک کتاب الیقین به نام‌های «الانوار الباهره فی انتصار العتره الطاهره بالحجج القاهره» و «التحصین فی اسرار ما زاد علی کتاب الیقین» تألیف کرده است.

وی بابیان اینکه مسئله غدیر، ولایت و امامت ائمه علیهم‌السلام یکی از امانات الهی است که باید حفظ کنیم و طبق خواسته رسول خدا باید این امانت را به همه عالم و به همه نسل‌ها برسانیم، گفت: هر کس به هراندازه که قدرت دارد باید برای بزرگداشت فرهنگ غدیر تلاش و کوشش کند.

نجات و عافیت دنیا در گسترش و نشر فرهنگ اهل‌بیت است

امام‌جمعه کرج افزود: نجات و عافیت دنیا و عقبای ما و فرزندانمان در گسترش و نشر و بسط فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام و فرهنگ غدیر و فرهنگ عاشورا و فرهنگ علوی و نبوی و فاطمی است.

مردم آزاده و بصیر دنیا آمریکا را مداخله‌گر و جنایت‌کار می‌دانند

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به سفر رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه، گفت: آمریکا تلاش می‌کند برای خود و شریک جلادش آبرو بخرد و حضور رژیم منحوس در منطقه و ارتباطش با بعضی کشورها را عادی جلوه دهد و بلکه عادی‌سازی را ادامه دهد درحالی‌که حضور این جرثومه فساد چیزی جز ناامنی، بی‌ثباتی، قتل و جنایت برای منطقه ارمغان نمی‌آورد؛ مردم آزاده و بصیر دنیا و به‌خصوص این منطقه، آمریکا را مداخله‌گر و جنایت‌کار می‌دانند و رژیم صهیونیستی را رژیمی قاتل و خون‌ریز دانسته و نابودی آن را از خدا طلب می‌کنند.

امروز مهم‌ترین اقدام برای برقراری صلح جهانی محو اسرائیل از صفحه زمین است

وی در ادامه گفت: جالب است رژیمی که هیچ تعهد بین‌المللی و نظارتی را نمی‌پذیرد و در هرجای دنیا جنایتی و اشغال گری رخ‌داده باشد ردی از آنان وجود دارد و کاری جز نقض حقوق بشر ندارند دم از اقدامات صلح‌آمیز می‌زنند؛ امروز مهم‌ترین اقدام برای برقراری صلح جهانی و آرامش مردم دنیا، محو اسرائیل از صفحه زمین است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه ترسی که کودک کشان از قدرت ایران دارند را نمی‌توانند مخفی کنند، گفت: هر ترفندی هم تا امروز بکار بسته‌اند حتی اجماع سازی و ائتلاف ضد ایرانی و محدود کردن محور مقاومت و امثال این‌ها، همه شکست‌خورده است که اخیراً هم با دیدن کشتی نظامی ایران در دریای سرخ جانشان به لبشان رسیده است که این‌همه ما تلاش کردیم الآن کشتی‌های نظامی ایران در دریای سرخ دیده‌شده است. این حضور و امثال این حضور یعنی اگر اشتباه کنید کسی از شما باقی نخواهد ماند که جنازه‌های شمارا جمع کند.

برای انتخاب افراد در مسئولیت‌ها معیار و شاخص بگذارید

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش پایانی بیانات خود با اشاره به نکته استانی، تصریح کرد: برای انتخاب افراد در مسئولیت‌ها معیار و شاخص بگذارید و بر اساس آن افراد را محک بزنید؛ پرکاری و جهادی بودن، پاک دست بودن، متخصص و متعهد بودن، فساد ستیز بودن، ولایت‌پذیر بودن، قاطع بودن، توصیه ناپذیر بودن، این‌ها را باید در نظر بگیرند و رأی دهند.

وی در ادامه افزود: باید تأسف خورد؛ بعضی وقت‌ها می‌شنوم که گاهی افراد گفتند ما به فلان کس برای فلان مسئولیت رأی می‌دهیم، به‌شرط اینکه به افرادی که ما می‌گوئیم کاری نداشته باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در خاتمه تصریح کرد: در هفته گذشته تعدادی پیش من آمدند برای همین مسئولیت‌هایی که می‌خواهند انتخاب بشوند؛ گفتند: این‌ها از ما نپرسیدند اصلاً تو چه‌کار می‌خواهی بکنی. شرطشان این بود که به آن‌هایی که ما گذاشتیم دست نزنی؛ اگر این‌طور است ما به تو رأی می‌دهیم که فلان مسئولیت را به عهده بگیری؛ این یعنی چه؟ من هرچه فکر کردم که چه بگویم به این دوستان! فقط به این افراد همین را می‌گویم که خودتان را برای جهنمی سخت آماده کنید؛ که البته چون حقوق مردم را رعایت نمی‌کنید در بین مردم هم مفتضح خواهید شد. از گذشتگان خودتان درس بگیرید.