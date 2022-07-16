۳۵۰۰ واحد مسکن محرومان در استان گلستان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن گلستان، علی محمد زنگانه در بهره برداری ۱۵۰ واحد مسکن روستایی ویژه مددجویان کمیته امداد در روستای آشور بای علی اباد کتول اظهار کرد: برای تعداد ۹۳۳ روستای استان گلستان طرح هادی تهیه شده است. شاخص تهیه طرح هادی در کشور ۵۴ درصد بوده در حالی که در گلستان با ۲۰ درصد افزایش به ۷۴ درصد رسیده است‌.

وی تصریح کرد: شاخص نوسازی مسکن روستایی در کشور ۵۰ درصد و در گلستان ۵۷ درصد بوده و از اقدامات خوب بنیاد مسکن در این سال‌ها مقاوم سازی تعداد ۱۲۸ هزار واحد مسکن روستایی از مجموع ۲۲۸ هزار واحد مسن روستایی در گلستان است.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در افق چهار سال گلستان تعداد ۹۸ هزار واحد مسکن روستایی و شهری احداث می‌شود که از این تعداد ۲۸ هزار واحد در حوزه روستایی بوده و با توجه به نسبت جمعیت روستایی نسبت به شهری در استان تلاش داریم تعداد واحدهای مسکن روستایی بیشتری احداث کنیم.

وی ادامه داد: تلاش داریم در افق ۱۴۰۴ میانگین سرانه درامد ناخالص خانوارهای گلستانی را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.

زنگانه گفت: در استان گلستان تعداد سه هزا رو ۵۰۰ واحد مسکن روستایی در حال احداث بوده که از این تعداد یک هزار و ۵۰۰ واحد ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و دو هزار واحد نیز مختص اقشار کم درامد و محرومین است.