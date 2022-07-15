تکمیل و تجهیز بیمارستان رزن در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مجذوبی جمعه در دیدار با فرماندار شهرستان رزن با بیان اینکه قبل از کرونا، حین کرونا و پس از آن تفاوتی ندارد و احساس مسئولیت و عملکرد آنها همواره با آمادگی کامل و استفاده از همه پتانسیل موجود در جهت حفظ و ارتقای سلامت مردم بوده؛ گفت: پس از ۲ سال کرونایی، مطالباتی که در این دو سال مطرح نمی‌شد سر باز کرده و بار مضاعفی بر دوش همکاران علوم پزشکی قرار داده است که البته به جد پیگیر اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: نامهربانی‌ها و کم لطفی‌هایی بعد از کرونا به وجود آمد به ویژه برای اعضای هیئت علمی دانشگاه اتفاقاتی رقم خورد که موضوع مهاجرت نخبگان کادر درمان دوباره به جریان افتاد و حتی پرستاران ما با پیشنهاد حقوق‌های چند برابری وارد کشورهای همسایه می‌شوند در حالی که با بودجه‌های چندین و چند میلیاردی در کشور ما تربیت شدند و نظام برای تربیت آنها هزینه‌های بسیاری متقبل شده اما ثمره زحمات آنها و هزینه کرد نظام در کشورهای اطراف به بار می‌نشیند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بیان اینکه مهاجرت، ظرفیت نیروها و توان مدیریتی ما را کاسته است گفت: در عین حال، بدون توجه به زیرساختها افزایش نیروی پزشکی در دستور کار قرار گرفته که این عدم تناسب و هماهنگی اتفاق خوبی نیست.

مجذوبی در ادامه تاکید کرد: سقف پرداختی کارانه در مناطق محروم برداشته شد و این موضوع زمینه افزایش انگیزه را فراهم خواهد کرد البته باید دیگر دغدغه‌های کارکنان و کادر درمان نیز به نحو شایسته دیده شود.

این مسئول با اشاره به اینکه لازم است مباحث توسعه‌ای در حوزه سلامت با توجه به ظرفیت‌ها و نیاز واقعی هر منطقه مورد توجه قرار گیرد؛ خاطرنشان کرد: پروژه بیمارستان رزن و تأمین تجهیزات آن در دستور کار قرار دارد البته قرارگاه پروژه‌های عمرانی با تمرکز بر پروژه‌های دانشگاه فعال شده و همه پروژه‌های بهداشت و درمان در این قرارگاه با جدیت و دقت بیشتر مورد پیگیری خواهد بود.