۶۰۰ نیرو در قالب طرح «امین» به مدارس مازندران اضافه می شوند

حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چندان با کمبود نیروی انسانی در بخش آموزش در استان روبرو نیستیم، گفت: امسال ۱۵۵ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان به حوزه آموزش و پرورش اضافه می‌شوند.

وی با اظهار اینکه همچنین در قالب ماده ۲۸ نیز از نیروهای انسانی بهره گیری می‌شود، گفت: از دانشجویان ترم آخر دانشگاه فرهنگیان که تحصیل آنها روبه پایان هست نیز به عنوان نیروهای حق التدریس برای جبران کمبودها استفاده می‌کنیم.

وی گفت: با حساب و کتاب‌های صورت گرفته و نیازسنجی‌ها فعلاً کمبودی در بخش نیروی انسانی نداریم و به نظر می‌رسد مهرماه سال جاری بتوانیم کلاس‌ها را با معلمان دایر کنیم.

کمالی یادآور شد: از یکماه پیش ساماندهی نیروی انسانی را شروع کردیم و با تبدیل وضعیت برخی نیروها نیز در تلاش هستیم تا نیازها را تأمین کنیم.

سرپرست آموزش و پرورش مازندران از جذب ۶۰۰ نفر در قالب مرحله چهارم طرح امین در بخش آموزش استان خبر داد و گفت: اگر کمبودی در بخش نیروی انسانی داشته باشیم با تخصیص ساعت حق التدریس جبران و حل می‌شود.

کمالی با اشاره به برگزاری کنکور گفت: سال قبل حدود ۶۰۰ نفر سهمیه استان برای ورود به مراکز آموزش عالی بود و امسال این میزان دو برابر می‌شود.