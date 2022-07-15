به گزارش خبرنگار مهر، شعیب بحرینی عصر جمعه در نشست با فعالان فرهنگی گفت: توجه به آموزش و به ویژه تربیت کودکان به صورت علمی بر پایه اصول روانشناسی اهمیت بسیار داشته و همین موضوع باعث جلوگیری از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در آینده فرزندان و جامعه خواهد شد.

شهردار خارگ ضمن اشاره به وضعیت زندگی و تربیتی کودکان گفت: امروزه با گسترش فضای مجازی سبک زندگی و تربیتی فرزندان بسیار تغییر کرده و در کنار ظرفیت بسیار غنی این فضاها، تهدیداتی نیز وجود دارد که باید هوشمندانه و علمی با آن برخورد کرد.

وی نقش کتابخانه ها و مراکز فرهنگی را در رشد و تربیت فرزندان بسیار با اهمیت دانست و گفت: توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه به ویژه کودکان ضروری و مهم است و تلفیق آن با تربیت فرزندان با اهداف و روش علمی روانشناسی کاری هنرمندانه است که این امر در کتابخانه مکتب فرهاد به خوبی در حال انجام بوده و شهرداری نیز در اجرای برنامه‌های خود ضمن حمایت از این کتابخانه از ظرفیت آن نیز بهره‌مند خواهد شد.

بهروز خواجه عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خارگ نیز ضمن تاکید بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: رویکرد شورای اسلامی شهر همواره بر انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هدفمند با اهداف فرهنگی، اجتماعی و تربیتی جامعه بوده و در این راستا از این قبیل فعالیت‌ها نیز حمایت به عمل می‌آید.