عليرغم برخي تلاشها ، هيچگونه شرايط بحراني در كشور حاكم نيست

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: متاسفانه عده اي قصد بحران آفريني دارند؛ اما تاكنون موفق به ايجاد بحران در كشور نشده اند.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج تهران بزرگ خاطرنشان كرد: تلاش عده اي دراين است كه حمايت خارجي را به خود جلب كنند اما تاكنون حتي موفق به اين مساله نيز نشده اند.

احمدي مقدم خاطرنشان كرد: يك طرف وقتي احساس مي كند كه امكانات خود را از دست مي دهد تمام تلاش خود را به كار مي برد كه فرصت هاي از دست رفته را به دست آورد و اقدامات اخير نيز با اين هدف انجام مي شود.

جانشين فرمانده نيروي مقاومت بسيج به گروههاي سياسي توصيه كرد در مدار قانون بايد از التهاب آفريني جلوگيري كنند تا كشور دچار مشكل نشود اما تاكنون نيز اتفاق خاصي نيفتاده است.

وي تاكيد كرد: اگر بحران را وضعيتي كه بازيگران قادر به كنترل دامنه موضوع نباشند، معنا كنيم، تا كنون نه از جهت داخلي و نه از جهت خارجي چنين اتفاقي نيفتاده است.







