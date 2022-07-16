محتوای رساله و پایان نامه ها دانش بنیان می شود/ گسترش تجاری سازی

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دانشگاه در راستای کاربردی کردن پژوهش و جامعه محوری گفت: از ابتدای کار بنده در دانشگاه، جامعه محوری با رویکرد حل مساله در دستور کار قرار گرفت؛ فکر میکنم زمانی میتوانیم نقش آفرینی کنیم که بتوانیم یک مساله را حل کنیم. دانشگاه ما در همین راستا یک دانشگاه پیشتازی است و یکی از دلایل این ادعا این است که عمده فارغ التحصیلان دانشگاه خواجه نصیر جذب صنایع داخلی میشوند و طبق آمار وزارت علوم بیشترین شاغلان در بین دانشگاهها، مربوط به همین دانشگاه میشود.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر افزود: این وضعیت نشان میدهد که ارتباط دانشگاه با صنعت پررنگ است و رویکرد صنعتی با استقبال همکاران هیأت علمی و دانشجویان مواجه هست؛ در حال حاضر بعضی از دانشکدههای ما بسیاری از پایان نامههایشان مستخرج از پروژههایی است که همکاران در ارتباط با صنایع داشتند و یا صنعت متقاضی بوده است.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم هم راستا با شعار سال ارتباط منسجمتری با شرکتها و مراکز دانش بنیانی و فناور داشته باشیم و از سوی دیگر به این سمت میرویم که محتوای پایان نامهها و رسالههای دکتری با رویکرد دانش بنیانی به نگارش در بیاید. چون که فکر میکنیم این رویکرد کمک میکند که فارغالتحصیلان این جرأت و جسارت را پیدا کنند که در راستای حل مشکل و جامعه محور بودن، خودشان دست به کار شوند و شرکتهای کوچک نوپا تأسیس کنند و بتوانند مشکلات را حل کنند.
کریمی خاطرنشان کرد: ما امیدوار هستیم که با پیاده سازی این گونه طرحها، فارغ التحصیلان دانشگاه خواجه نصیر این توانایی را داشته باشند که خودشان شغل راهاندازی کنند؛ قبلاً به این صورت بود که دانشجویان پروژههایی را از سازمانها و صنایع و وزارتخانهها میگرفتند و بعد به دنبال آن بودند که در این مراکز به استخدام در بیایند اما ما به دنبال این هستیم که فارغ التحصیلان خودشان کسب و کار راه بیندازند و منتظر کار نباشند.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر افزود: ما در هر جلسه هیئت رئیسه و یا در شورای دانشگاه، به دنبال این هستیم که امتیاز و یا مشوقهایی را در آئین نامههای داخلی دانشگاه مثل ارتقا اساتید و یا پایههای سالانه در نظر بگیریم تا همکاران رغبت بیشتری برای ورود به این گونه طرحها داشته باشند.
وی بیان کرد: در حال حاضر با چند مجموعه دانش بنیان که محصول محور در حد تولید انبوه هستند در حال همکاری هستیم و مقرر شده دانشجویان کارآموزی خود را در آن مجموعه بگذرانند و تشویق کرده ایم که پایان نامههای مشترکی تعریف شود که چالشهای چنین مجموعههایی شناسایی و راهکار ارائه شود. در طرف مقابل این مجموعهها حمایتهای مالی لازم را خواهند داشت. همچنین امتیازاتی را برای گرنت های صنعتی و انجام پروژههای صنعتی و دانش بنیانی در نظر گرفته ایم و به دنبال تعیین مشوقهایی در آئین نامههای پژوهشی برای کارهایی که جنس فناوری و نوآوری دارند، هستیم.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به اینکه گسترش زیرساختهای نوآوری، فناوری و تجاریسازی در دستور کار دانشگاه قرار دارد، گفت: تجاریسازی حلقه مفقوده پژوهش است و با این کار به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک خواهد شد و به نظرم باید بخش خصوصی را جهت مشارکت در پژوهش و نوآوری فعال کرد.
وی بیان کرد: طرحهای پژوهشی و دانش بنیانی نیاز به پشتیبانیهایی برای تجاری سازی دارد و این طرحها یا باید سرمایه گذارهای بیرونی (بخش خصوصی) داشته باشند و یا بخشهای دولتی به جای خرید محصولات از دیگر کشورها، از محصولات فناورمحور ایرانی استفاده کنند که در این شرایط اشتغال زایی هم رونق خواهد گرفت.
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