خشک شدن آب رودخانه قزل اوزن در طارم و مرگ ماهیان

به گزارش خبرنگار مهر، جریان زیبا و حیات بخش قزل اوزن که مایه حیات را از ستیغ کوه‌های چهل چشمه کردستان با طی یک مسیر طولانی و پر پیچ و خم از استان‌های کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل و در نهایت بعد از طی مسیر ۷۰ کیلومتری در شهرستان طارم استان زنجان در شمالی ترین نقطه کشور ابتدا به سد منجیل و سپس دریای خزر می‌برد متأسفانه بنا به دلایل گوناگونی چندسالی است که در فصل تابستان از حرکت باز می‌ماند و همین خشکی رودخانه در مدت چند ماه تابستان موجب توقف زندگیِ گونه‌های مختلف حیات وحش این رودخانه می‌شود.

گونه‌های جانوری مختلف که در نوع خود در کشور و حتی دنیا کمیاب و نایاب هستند؛ در همین مدت کوتاه به کام مرگ می‌روند و اگر این روند طی چندسال آینده ادامه پیدا کند، متأسفانه شاهد مرگ محیط زیست در این رودخانه مهم ایران خواهیم بود.

بنابراین ضروری است برای احیای محیط زیست، حیات وحش و اکوسیستم این رودخانه مهم ایران؛ در سطح ملی مسئولان کشوری به فکر چاره‌ای برای تأمین آب پایدار و جریان دائمی زندگی در این رودخانه باشند؛ تا شاید هر سال شاهد مرگ هزاران آبزی مختلف و فاجعه محیط زیستی در آن نباشیم.