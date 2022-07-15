به گزارش خبرنگار مهر، سینا عبداللهی مدافع فصل گذشته تیم ماشینسازی تبریز با امضای قراردادی به نفت مسجدسلیمان پیوست و در لیگ جدید این تیم خوزستانی را همراهی خواهد کرد.
عبداللهی هشتمین بازیکن ورودی نفت مسجدسلیمان در نقل و انتقالات امسال بوده است.
اهواز- هشتمین بازیکن جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با امضای قراردادی معرفی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سینا عبداللهی مدافع فصل گذشته تیم ماشینسازی تبریز با امضای قراردادی به نفت مسجدسلیمان پیوست و در لیگ جدید این تیم خوزستانی را همراهی خواهد کرد.
عبداللهی هشتمین بازیکن ورودی نفت مسجدسلیمان در نقل و انتقالات امسال بوده است.
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