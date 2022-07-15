به گزارش خبرنگار مهر، سینا عبداللهی مدافع فصل گذشته تیم ماشین‌سازی تبریز با امضای قراردادی به نفت مسجدسلیمان پیوست و در لیگ جدید این تیم خوزستانی را همراهی خواهد کرد.

عبداللهی هشتمین بازیکن ورودی نفت مسجدسلیمان در نقل و انتقالات امسال بوده است.