۱۳ درصد بستری های کرونایی گیلان را کودکان تشکیل می دهند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت کرونایی استان گیلان، اظهار کرد: آمارهای کرونایی در گیلان صعودی به گونه‌ای که از هفتم و هشتم تیر ماه که کمترین میزان بستری در استان ثبت شده بود تا به امروز شاهد رشد ۱۰ برابری بیماران کرونایی هستیم.

وی به بستری ۱۲۷ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های گیلان بر اساس آخرین آمارها اشاره و اضافه کرد: ۵۸ بیمار جدید کرونایی نیز در بیمارستان‌های گیلان پذیرش و بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۱۶ نفر از بیماران را کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان هفده شهریور رشت تشکیل می‌دهند که بیمارستان تخصصی کودکان است، گفت: این تعداد ۱۳ درصد مجموع بیماران کرونایی گیلان را تشکیل می‌دهند.

وی همچنین به آخرین رنگ بندی کرونایی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: در این اطلاعیه دو شهرستان سیاهکل و لاهیجان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

مهرابیان با بیان اینکه شهرستان‌های آستانه اشرفیه و تالش در وضعیت آبی هستند، گفت: ۱۳ شهرستان استان گیلان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و توجه به واکسیناسیون، اظهار کرد: با توجه به روند صعودی بیماری کرونا در استان گیلان احتمال تغییر رنگ سایر شهرستان نیز وجود دارد.