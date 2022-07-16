جایگاه شاه مردان در قلم شاعران فارسی زبان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از همان زمانی که در ایران شاعرانی چون فردوسی عزیز در وصف حضرت علی (ع) سرود «منم بنده اهل بیت نبی ستاینده خاک پای وصی» تا عصر حافظ شیرین سخن که می‌گفت «مردی ز کننده در خیبر پرس اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس» تا همین شاعران معاصران چون شهریار که شعر نام آشنای علی‌ای همای رحمت را سرود شاعران بیشماری بودند که از عمق جان در مدح مولایشان شعر سرودند و قلم زدند و دل‌ها را با محبت علوی آشنا کردند.

در آستانه عید سعید غدیرخم پای صحبت یکی از همین شاعران ارزشمند در خراسان جنوبی نشستیم و از ایشان درباره غدیر و مولا علی (ع) در شعر فارسی پرسیدیم.

جعفر عباسی، شاعر، دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دبیرستان و دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از حدود ۱۰ سال قبل به حوزه شعر و به ویژه شعر آئینی کار به صورت جدی روی آوردم.

مشکل گشای واقعی در شعر فارسی

وی که در جشنواره‌های متعدد ملی حائر رتبه‌های برتر شده است، بیان‌کرد: گرایش ایرانی‌ها به حضرت علی (ع) ریشه در مذهب و باورهای دینی آنان دارد که این موضوع در شعر و ادبیات نیز خود را نشان داده است.

این شاعر موفق خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در ادبیات و شعر فارسی از حضرت علی (ع) با واژه‌هایی چون «شاه مردان» و «مشکل گشا» یاد شده است، گفت: اگر به اشعار فارسی نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که ایرانیان به معنای واقعی حضرت را مشکل گشای در سختی‌ها دانسته و آن را تجربه کرده بودند.

عباسی با بیان اینکه حتی بسیاری شاهان و علمای ایرانی در وصف حضرت علی (ع) شعر سروده‌اند، اظهار کرد: در یکی از کتیبه‌های بارگاه حضرت در نجف اشرف نیز شعری به زبان فارسی با این عنوان درج شده است که «زائران درگهت را بر در خُلد برین می‌دهند آواز طبتم فدخلوها خالدین»...

وی بیان‌کرد: همه این موارد نشان می‌دهد شاعران ایرانی در ادوار مختلف تاریخ برای حضرت علی (ع) شعر می‌سرودند ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این موضوع رونق دو چندانی گرفت.

رونق شعر علوی بعد از پیروزی انقلاب

استاد زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر اینکه بعد از انقلاب اسلامی شاخه شعری به نام شعر علوی در ادبیات فارسی به وجود آمد، ادامه‌داد: شاعران نیز در قالب‌های مختلف غزل و قصیده و …طبع آزمایی کردند و آثار زیبایی خلق شد.

عباسی بیان کرد: جنس شعر از کلمه و کلمه تأثیرگذارترین ابزار برای انتقال مفاهیم و از جمله مفاهیم دینی و ارزشی است.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ نقل شده که در جنگ صفین حضرت علی (ع) به برخی از زنان شاعر اجازه حضور دادند، افزود: در کتاب الغدیر نیز علامه امینی فصلی را به معرفی شعرای غدیری و علوی اختصاص داده است.

این شاعر خراسان جنوبی گفت: به نظر من بعد از انقلاب شاعران گرانقدری چون احمد عزیزی، سید حسین حسینی و قیصر امین پور، قزوه، استاد مجاهد و … اشعار بسیار خوبی درباره امام علی (ع) سرودند.

وی با بیان اینکه یکی از شعرایی که ابیات بسیار خوبی در وصف مولا علی (ع) دارد، آقای حمیدرضا برقعی است، یادآور شد: کتاب تَحیر ایشان زوایای ناگفته زندگی حضرت را در قالب شعر معرفی کرده و از این جهت حائز اهمیت است.

عباسی با اشاره به تأثیرگذاری شعر در فرهنگ غدیر و معرفی امام علی (ع) به جامعه یادآور شد: همه مخالفت‌هایی که حاکمان جور با شعرای علوی در طول تاریخ داشتند نشانگر تأثیر ادبیات بر فرهنگ مردم بوده است.

فرهیخته اهل شهر و ادب گفت: اگر خون شاعران دوستدار حضرت علی (ع) چون «ابن سکیت» و «کمیت» به زمین ریخته شده به واسطه هدایت گری بوده است که در راستای معرفی جبهه حق داشتند.