تقویت هوای گرم در گلستان/دمای هوا به ۴۵ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هواشناسی گلستان دمای هوا از شنبه تا چهارشنبه افزایش خواهد داشت و دمای هوا در روز یکشنبه به بیش از ۴۵ درجه سانتی گراد می‌رسد.

کاهش رطوبت نسبی، گاهی وزش باد نسبتاً شدید موقتی به همراه گرد و خاک به ویژه در نواحی شرقی و شمالی استان مورد انتظار است.

هواشناسی مرکز گلستان با اعلام سطح جوی زرد نسبت به افزایش پتانسیل آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها هشدار داد.

ردر هفته پیش رو مصرف حامل‌های انرژی مثل آب و برق به اوج خود می‌رسد و لازم است شهروندان ضمن مدیریت مصرف آب و برق از خاموش شدن کامل آتش در مراتع و جنگل‌ها اطمینان حاصل کنند.