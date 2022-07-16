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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۸:۲۱

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونای کرمانشاه خبر داد؛

افزایش شهرهای زرد کرونایی کرمانشاه/رنگ بندی جدید کرونایی اعلام شد

افزایش شهرهای زرد کرونایی کرمانشاه/رنگ بندی جدید کرونایی اعلام شد

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونای استان کرمانشاه از قرارگرفتن ۶ شهرستان استان کرمانشاه در شرایط زرد شیوع ویروس کرونا خبر داد.

مهدی محمدی رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام رنگ بندی کرونایی وزارت بهداشت و مشخص شدن رنگ بندی استان کرمانشاه هیچیک از شهرستان‌های استان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار ندارند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام وضعیت کرونایی هشت شهرستان استان کرمانشاه در شرایط آبی کرونایی قرار دارند، گفت: شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام آبادغرب، جوانرود، دالاهو، قصرشیرین، پاوه، ثلاث باباجانی، سنقر و کلیایی در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد کرونا کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به رنگ بندی کرونایی جدید شهرستان گیلانغرب، سرپل ذهاب، صحنه، روانسر، کنگاور و هرسین در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است.

محمدی خاطر نشان کرد: انواع واکسن کرونا در استان کرمانشاه وجود داشته و افراد بالای ۱۸ سال که سه ماه از زمان تزریق نوبت دوم آنها گذشته می‌توانند برای دریافت دز سوم به مراکز واکسیناسیون کرونا شهری و روستایی استان مراجعه کنند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: افرادی که تاکنون برای دریافت واکسن کرونا اقدام نکرده‌اند هرچه سریع‌تر برای تزریق واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.

کد مطلب 5539103

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