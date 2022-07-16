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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۸:۳۸

مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن:

همایش منطقه‌ای مبلغین برگزار شد

همایش منطقه‌ای مبلغین برگزار شد

همدان- مدیر اداره تبلیغات شهرستان رزن گفت: همایش منطقه‌ای مبلغین شهرستانهای رزن، درگزین، کبودرآهنگ و فامنین به میزبانی شهرستان رزن برگزار شد.

حجت الاسلام سید روح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این جلسه مبلغین شامل گروه‌های هجرت، مستقر، خود استقرار، ائمه جماعات ادارات و ائمه جمعه حضور داشتند؛ افزود: مهمترین بحث این همایش نشست جهاد تبیین با ائمه جماعت بود.

وی یادآور شد: بحث آموزشی تجربه نگاری از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن با بیان اینکه در این همایش، ۶۰ نفر از مبلغین شهرستانهای رزن، درگزین، کبودرآهنگ و فامنین حضور داشتند و دیداری با امام جمعه شهرستان رزن انجام و در مورد اینکه بنیاد هدایت فلسفه وجودی و ساختار آن چیست به بحث پرداختند.

حجت الاسلام حسینی در ادامه گفتگو، با اشاره به اینکه در مرحله اول، این جلسه با ائمه جماعات برگزار شد؛ افزود: بحث‌های مطروحه این جلسه در مورد جهاد تبیین بود؛ چراکه وظیفه ما و امامان جماعت محلات در جهاد تبیین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بعد از آن، مبحث مهم تجربه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به راه اندازی سایتی با همت بنیاد هدایت به نام تجربه نگار؛ اظهار کرد: در این سایت تمام تجربه‌ها در سطح کشور جمع آوری و ثبت می‌شود و دیگران می‌توانند از آن استفاده کنند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن در پایان عنوان کرد: طی این همایش، در این زمینه مصاحبه‌ای از ۱۲ نفر ائمه جمعه، مدیران ادارات و کسانی که در این زمینه تجربه داشتند، مصاحبه‌ای گرفته شد و تجربه این افراد نیز در سایت مذکور ثبت شد.

کد مطلب 5539106

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