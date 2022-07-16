حجت الاسلام سید روح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این جلسه مبلغین شامل گروههای هجرت، مستقر، خود استقرار، ائمه جماعات ادارات و ائمه جمعه حضور داشتند؛ افزود: مهمترین بحث این همایش نشست جهاد تبیین با ائمه جماعت بود.
وی یادآور شد: بحث آموزشی تجربه نگاری از دیگر برنامههای این همایش بود.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن با بیان اینکه در این همایش، ۶۰ نفر از مبلغین شهرستانهای رزن، درگزین، کبودرآهنگ و فامنین حضور داشتند و دیداری با امام جمعه شهرستان رزن انجام و در مورد اینکه بنیاد هدایت فلسفه وجودی و ساختار آن چیست به بحث پرداختند.
حجت الاسلام حسینی در ادامه گفتگو، با اشاره به اینکه در مرحله اول، این جلسه با ائمه جماعات برگزار شد؛ افزود: بحثهای مطروحه این جلسه در مورد جهاد تبیین بود؛ چراکه وظیفه ما و امامان جماعت محلات در جهاد تبیین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بعد از آن، مبحث مهم تجربه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با اشاره به راه اندازی سایتی با همت بنیاد هدایت به نام تجربه نگار؛ اظهار کرد: در این سایت تمام تجربهها در سطح کشور جمع آوری و ثبت میشود و دیگران میتوانند از آن استفاده کنند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن در پایان عنوان کرد: طی این همایش، در این زمینه مصاحبهای از ۱۲ نفر ائمه جمعه، مدیران ادارات و کسانی که در این زمینه تجربه داشتند، مصاحبهای گرفته شد و تجربه این افراد نیز در سایت مذکور ثبت شد.
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