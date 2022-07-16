مشکلات۱۴۰۰ نفر از مردم و پلیس کرمانشاه در میز خدمت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم ثنائی در پایان سفر خود به استان کرمانشاه اظهار کرد: در مدت ۲ روزی که میز خدمت مستقر بود یک هزار و ۴۵۲ نفر از اعم اقشار مختلف مردم، کارکنان شاغل و بازنشسته و اعضای وابسته مشکلات و در خواست‌های خود را مطرح کردند که بیشترین تقاضا برای دریافت تسهیلات با ۹۵۷ مورد بوده است.

وی افزود: استخدام و تغییر وضعیت شغلی با ۱۴۵ مورد و انتقالی کارکنان پایور و وظیفه با ۷۹ مورد در رده‌های دوم و سوم فراوانی درخواست‌های کارکنان و مردم قرار داشته است.

نماینده تام الاختیار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: رفع خودروهایی که در توقیف و در پارکینگ به سر می‌برند، دستگیری متهمان و سارقان متواری، بخشش اضافه خدمت و رفع مشکلات وظیفه عمومی از دیگر درخواست‌های مطرح شده توسط مردم بود.

ثانی یادآوری کرد: میز خدمت پلیس در راستای کاهش فاصله میان مردم و مدیران ارشد انتظامی کشور برپا شده و در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها و مشکلات مردم و کارکنان پاسخ داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه این کار با هدف رسیدگی سریع، جامع و کامل به مشکلات مردم و همچنین کارکنان انتظامی انجام می‌گیرد و خوشبختانه تاکنون هم نتایج بسیار خوبی همراه داشته است، افزود: در خواست‌های مردم و کارکنان ابتدا در سیستم ثبت و سپس پیامک آن به افراد ملاقات کننده ارسال می‌شود.

ثنائی با اشاره به اینکه سعی می‌شود تا پاسخ درخواست‌ها و مشکلات مردم در سریع‌ترین زمان ممکن داده شود، گفت: تلاش شده تا در ظرف مدت یک هفته پاسخ مناسب به افراد درخواست کننده داده شود.

این مقام انتظامی همچنین به رضایتمندی مردم برپایی میز خدمت اشاره و با بیان اینکه این رضایتمندی برای پلیس باعث افتخار است، بیان کرد: پس از برپایی میز خدمت توسط پلیس، عموم شهروندان رضایتمندی بسیار خوبی از رسیدگی به مشکلاتشان داشته‌اند کما اینکه پلیس هم هدفی جز خدمت به مردم و جلب رضایت آنها به عنوان پشتوانه اصلی فراجا ندارد و خود را خادم آنها می‌داند.

وی برپایی میز خدمت و راه اندازی سامانه ۱۴۷ را به منظور کم کردن فاصله میان مردم و مدیران و مسئولان انتظامی دانست و گفت: شهروندان از این طریق می‌توانند به راحتی مسائل، مشکلات و درخواست‌ها خود را به گوش عالی‌ترین مقامات انتظامی کشور برسانند و قطعاً پاسخ مناسب را هم دریافت می‌کنند.

ثنائی در پایان و با تاکید بر اینکه پلیس همواره در کنار مردم حضور داشته و برای جلب رضایت آنها تلاش کرده است، گفت: در عین حال مسئولان فراجا رسیدگی به وضعیت همکاران خود و ارتقا سطح معیشت آنها را نیز مدنظر داشته و تلاش می‌کنند شأن و جایگاه آنها حفظ شود.