خدمات توانبخشی در ایلام رایگان شد

حسین نورعلیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدمات مرکز جامع توانبخشی در شهر ایلام شامل کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، شنواییسنجی و بیناییسنجی و مراکز مشاوره از امروز تا پایان هفته بهزیستی رایگان است.
به گفته وی، این اقدام با هدف رفاه حال شهروندان و گرامیداشت هفته بهزیستی انجام و عموم مردم میتوانند از خدمات این مراکز به صورت رایگان استفاده کنند.
مدیرکل بهزیستی ایلام یادآور شد: عموم مردم میتوانند از امروز برای دریافت این خدمات به کلینیک جامع توانبخشی و مراکز مشاوره مراجعه کنند.
۲۵ لغایت ۳۱ تیرماه به عنوان هفته بهزیستی با شعار شروعی دوباره برای بهتر زیستن نامگذاری شده است.
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