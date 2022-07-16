  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۸:۳۰

مدیرکل بهزیستی ایلام:

خدمات توانبخشی در ایلام رایگان شد

خدمات توانبخشی در ایلام رایگان شد

ایلام-مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: همزمان با گرامیداشت هفته بهزیستی، خدمات کلینیک جامع توانبخشی و مراکز مشاوره این اداره کل رایگان شده است.

حسین نورعلیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدمات مرکز جامع توانبخشی در شهر ایلام شامل کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، شنوایی‌سنجی و بینایی‌سنجی و مراکز مشاوره از امروز تا پایان هفته بهزیستی رایگان است.

به گفته وی، این اقدام با هدف رفاه حال شهروندان و گرامیداشت هفته بهزیستی انجام و عموم مردم می‌توانند از خدمات این مراکز به صورت رایگان استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی ایلام یادآور شد: عموم مردم می‌توانند از امروز برای دریافت این خدمات به کلینیک جامع توانبخشی و مراکز مشاوره مراجعه کنند.

۲۵ لغایت ۳۱ تیرماه به عنوان هفته بهزیستی با شعار شروعی دوباره برای بهتر زیستن نامگذاری شده است.

کد مطلب 5539119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه