تجهیز بیش از ۲۰۰۰ نانوایی گلستان به دستگاه کارتخوان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد دهنوی شنبه در شورای اداری استانداری، اظهار کرد: در سفر به ایالت تاتارستان اقدامات اثربخشی برای روابط دو طرف انجام شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: مهمترین صنایع مستقر در این ایالت صنایع مربوط به هواپیما سازی، تولید قطعات، شرکت‌های خودروسازی و مجموعه ادوات کشاورزی بوده که پیشنهاد همکاری از سوی آنان به گلستان داده شد.

وی افزود: بخشی از تعاملات ما در حول توسعه صنعت و حوزه کشاورزی شکل گرفت.

دهنوی گفت‌: در روزهای آینده یک تیم کارشناسی از تاتارستان به گلستان سفر خواهد کرد تا مباحث مطرح شده در نشست استاندار گلستان و رئیس جمهور این ایالت بررسی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تصریح کرد: چنانچه طی این مدت و پس از بررسی‌های صورت گرفته، به محورها و توافقات خوبی با یکدیگر برسیم تفاهم نامه مشترکی بین گلستان و تاتارستان منعقد خواهد شد.

دهنوی افزود: توسعه ارتباطات در حوزه کشاورزی اعم از فروش محصولات، بذر، سموم و همچنین توسعه تجارت بازرگانی از مسیر دریایی ایران از موارد مطرح شده در نشست دکتر زنگانه با رئیس جمهور تاتارستان بود.

وی همچنین گفت: از دیگر محورهای توافق بین دو طرف می‌توان به تعاملات فرهنگی اشاره کرد که با توجه به مسلمان بودن بیش از ۷۰ درصد مردم تاتارستان و قرابت فرهنگی با ایران، این موضوع ظرفیت مناسبی برای تعاملات حوزه گردشگری و فرهنگی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در ادامه این نشست، در خصوص اقدامات انجام شده در راستای طرح مردمی سازی یارانه‌ها گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه که کمک شایانی به ساماندهی این وضعیت کرد ایجاد قرارگاه شهید امانی بود.

دهنوی با بیان اینکه پنج برابر نیاز، کالا به بازار وارد شده، ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده و تامین کالاهای اساسی به جز روز اول مردمی سازی یارانه‌ها هیچ معضل و کمبودی در بازار نداشتیم.

وی افزود: با اصلاحاتی که در قانون تعزیرات شکل گرفته و اختیارات خوبی که به مسئولان این حوزه داده شد، افزایش جریمه‌ها میزان جرم و جنایت در بازار را به طور چشمگیری کاهش داده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در خصوص ایجاد شبکه فروش نان در استان گفت: تا کنون بیش از دو هزار و ۲۳ دستگاه کارتخوان در نانوایی‌های استان مستقر شده و کمتر از ۳۰۰ نانوایی به صورت سنتی مشغول به فروش هستند که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان مرداد ماه این تعداد به صفر خواهد رسید.

دهنوی در پایان از استفاده از سامانه نظارتی برای کنترل بازار خبر داد و اظهار کرد: یکی از مواردی که به زودی در کارگروه آرد و نان مصوب خواهد شد ناحیه بندی سهمیه آرد است.