افزایش ۴۰ درصدی مرگ های کرونایی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیراوژن، در گفتگوی ویژه خبری، گفت: روند ابتلاء به کرونا صعودی است، این هفته نسبت به هفته گذشته ۲.۵ برابر تعداد بستری‌های کرونایی و ۴۰ درصد تعداد فوتی‌های هفتگی افزایش داشته و این روند احتمالاً رو به افزایش خواهد بود.

وی افزود: دو هفته‌ای است که روند افزایش میزان ابتلاء، مراجعات سرپایی به بیمارستان‌ها و افزایش بستری‌ها را شاهد هستیم، روند ابتلاء رو به صعود است و تعداد شهرهای قرمز افزایش جدی داشته است.

شیراوژن بر ضرورت آمادگی در مقابله با موج جدید بیماری، گفت: امیدواریم این افزایش‌ها به اندازه موج‌های گذشته نباشد و زودتر از زمان پیک بگذریم.

وی با اشاره به آمار و ارقام بالای مبتلایان به کرونا در اروپا و آمریکا، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود که در چند هفته آینده موج به پیک خود برسد و بعد از این مدت شاهد افت عدد ابتلاها و بستری‌ها باشیم.

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