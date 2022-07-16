  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۸:۵۰

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد؛

افزایش ۴۰ درصدی مرگ های کرونایی در کشور

افزایش ۴۰ درصدی مرگ های کرونایی در کشور

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از افزایش ۴۰ درصدی مرگ های کرونایی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیراوژن، در گفتگوی ویژه خبری، گفت: روند ابتلاء به کرونا صعودی است، این هفته نسبت به هفته گذشته ۲.۵ برابر تعداد بستری‌های کرونایی و ۴۰ درصد تعداد فوتی‌های هفتگی افزایش داشته و این روند احتمالاً رو به افزایش خواهد بود.

وی افزود: دو هفته‌ای است که روند افزایش میزان ابتلاء، مراجعات سرپایی به بیمارستان‌ها و افزایش بستری‌ها را شاهد هستیم، روند ابتلاء رو به صعود است و تعداد شهرهای قرمز افزایش جدی داشته است.

شیراوژن بر ضرورت آمادگی در مقابله با موج جدید بیماری، گفت: امیدواریم این افزایش‌ها به اندازه موج‌های گذشته نباشد و زودتر از زمان پیک بگذریم.

وی با اشاره به آمار و ارقام بالای مبتلایان به کرونا در اروپا و آمریکا، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود که در چند هفته آینده موج به پیک خود برسد و بعد از این مدت شاهد افت عدد ابتلاها و بستری‌ها باشیم.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید 

کد مطلب 5539133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سیروس IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      باز استکبار جهانی و صهیونیسم ژن کورنا رو دسکاری کردن .فقط یک راه برای نابودی کرونا وجود داره و اون بمباران ازمایشگاههای بیولوژیک امریکا و اسراییل است تمام
    • عباس IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      وقتی بعد از مدتی همه چیز عادی انگاری میشه بدون اینکه اطمینان داشته باشن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه