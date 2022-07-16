برخورد اتوبوس و کامیون در محور اصفهان- شیراز ۵ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲۳ و چهار دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه اتوبوس با کامیون برخورد کرده است، تصریح کرد: این حادثه در محور اصفهان به شیراز روبروی روستای وشاره اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام یک کد اورژانس و یک کد هلال احمر برای این حادثه افزود: باید توجه داشت که این اتوبوس مسافربری دارای ۲۵ مسافر بوده است.

وی اضافه کرد: در این حادثه پنج نفر از این مسافران شامل مرد ۳۵ ساله و چهار خانم ۲۶ تا ۳۰ ساله مصدوم شدند که سه نفر از خانم‌ها به اعزام مراکز درمانی رضایت ندادند.

عابدی با بیان اینکه ۲ مصدوم این حادثه به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند، ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.